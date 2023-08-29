Doğal taş da işlenmiş ürün ihracatı AMORF ile yüzde 90'a ulaşacak

Türkiye'nin doğal taş ihracatında lider konumda ihracatının yüzde 80'inini işlenmiş ürün olarak ihraç eden Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle bu sene "Taşa Sanat Kat" temasıyla 4'üncüsünü düzenlediği 'AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması'nda başvurular...

Türkiye'nin doğal taş ihracatında lider konumda ihracatının yüzde 80'inini işlenmiş ürün olarak ihraç eden Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle bu sene "Taşa Sanat Kat" temasıyla 4'üncüsünü düzenlediği 'AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması'nda başvurular 9 Ekim'de sonra eriyor.

Bu sene ilk kez final öncesinde yarışmacılarla birlikte 22 Ağustos'ta mermerin doğduğu yer Marmara Adasına, 24 Ağustos'ta ise İzmir'de Şenler Mermer showroomu, Eminoğlu SBV showroomu ve üretim fabrikası, Ege Natural Stone maden ocağına teknik gezi düzenlendi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, katma değerli ürün ihracatını artırmak amacıyla, doğal taş sektörünün mimarlar ve tasarımcılarla arasında köprü görevi gören AMORF Doğal Taş Tasarım ve Üretim Yarışmasını bu sene 4'üncü kez düzenlediklerini anlattı.

"Bu sene de yoğun bir katılım bekliyoruz"

"2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye geneli doğal taş ihracat 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti" diyen Başkan Alimoğlu, "İşlenmiş ürün ihracatı ise 7 aylık dönemde 715 milyon dolar oldu. İşlenmiş ürün ihracatının payı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Ege'de ise işlenmiş ürünlerin payı son yıllarda yüzde 75'ten yüzde 80'e yükseldi. Amorf Doğal Taş Tasarım Yarışmamız ile bunu yüzde 90'a çıkarmayı hedefliyoruz. Geçen sene 400'ün üzerinde başvuru aldığımız yarışmamızın ödül törenini büyük bir katılımla gerçekleştirdik. Yarışmamıza üç yılda toplam bin 220 kişi başvurdu. Bu sene de yoğun bir katılım bekliyoruz. Yarışmamıza başvuran tasarımcılar ve mimarlarla Türkiye'nin en değerli doğal taşının çıktığı, 4 bin yıldır mermer üretimi gerçekleştirilen mermerin doğduğu yer Marmara Adasına, İzmir'e ve Manisa'ya teknik gezi düzenledik" dedi.

"Hayatın her alanında kullanılmasını hedeflediğimiz bir yarışma"

Başkan Alimoğlu konuşmasının devamında, "Amorf, tasarım ve üretimle ilgili tüm bölümlere açılmış, doğal taşın hayatın her alanında kullanılmasını hedeflediğimiz bir yarışma. Bu yüzden yarışmacılarımızın paftadaki çizdikleri projenin gerçek hayata uygulanabilirliğini artırmak, daha uygulanabilir, üretilebilir tasarımlar yapmaları adına teknik gezimiz oldukça verimli geçti. Dereli Mermer, Şenler Mermer, Eminoğlu SBV, Ege Natural Stone firmaları yarışmacılarımızı misafir ederken yarışmacılarımız bir gün içinde doğal taşın işlenişinden ihracat kısmına kadarki tüm aşamalarını, iş sağlığı ve iş güvenliğine uygun sürdürülebilir madencilik proseslerini yerinde gördüler" ifadelerini kullandı.

"Kuvvetli bir network sağlamaları adına çok büyük bir kazanım"

"Dünyanın en eski mermer üreticilerinden birisi olan Türkiye, 150 farklı çeşit doğal taş ve 650 renk ve desen seçeneğini dünyaya sunuyor" diye belirten Alimoğlu, "Yarışmacılarımız uluslararası piyasada en tanınmış mermer çeşitlerinden olan Süpren, Elazığ Vişne, Akşehir Siyah, Manyas Beyaz, Bilecik Bej, Kaplan Postu, Denizli Traverten, Ege Bordo, Milas Leylak, Gemlik Diyabaz ve Afyon Şekeri gibi çeşitleri, aynı zamanda Brezilya, Güney Afrika gibi birçok ülkeden getirilen yeşil, beyaz, turuncu başta olmak üzere pek çok değişik renk ve desende işlenmiş ve yarı işlenmiş katma değerli birçok doğal taşı sektör profesyonelleri ile birlikte inceleme ve bilgi alma şansı yakaladılar. Sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelmeleri kuvvetli bir network sağlamaları adına çok büyük bir kazanım. Yarışma ile paralel olarak tasarımcılarımızı ve mühendislerimizi sanayicilerle buluşturarak bir sinerji oluşturduk" diye konuştu.

AMORF Doğal taş Proje ve Tasarım Yarışması hakkında;

Yarışma ile ilgili tüm bilgilere "www.amorf.org" web sitesinden ulaşılabiliyor. 4. Amorf Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması'na katılacak proje/tasarımlar aşağıda belirtilen konularda tasarlanmalıdır;

Mermer artıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına ilişkin tasarım projeleri, Dış Mekan mobilya, simge yapı (landmark), kent mobilyası, heykel, bölücü eleman, kaplama, aydınlatma ve uygulamaları bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla alternatif dış mekan tasarımları, İç Mekan mobilya, aksesuvar, bölücü eleman, kaplama, aydınlatma ve uygulamaları bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla alternatif iç mekan tasarımları, Doğal taş odaklı deneysel araştırmalar, fikirler, tasarımlar (artıkların yeniden kullanımına yönelik inovatif sürdürülebilir fikirleri destekleyen ve bu fikirlerin gelişmesine ön ayak olan çalışmalar).

Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması ile;

Doğal taş ihracatında tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeler geliştirmek, doğal taş ihracatına yönelik rekabet gücünü artırmak, sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak, doğal taş sektöründeki firmalar ile sektöre ilgi duyan profesyonel tasarımcı, mimar ve iç mimarlar ile multidisipliner çalışmayı destekleyecek meslek dallarından kişileri sektörle buluşturmak ve bu alandaki başarılı tasarımcıları ödüllendirmek, Türkiye'de yapı kültürüne ve doğal taş bazlı deneysel malzeme çalışmalarına katkıda bulunmak, özgün fikirleri, projeleri desteklemek, Türk doğal taş sektöründe tasarım ve uygulamanın önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek, teknolojik imkanları kullanarak, yakın gelecekteki yaşam biçimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak (Nesnelerin interneti, Akıllı bina projeleri vb.) amaçlanmaktadır.

Yarışma katılım şartları;

Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş; 50 yaşını doldurmamış olmak (31 Aralık 1973-1 Ocak 1998 yılları arasında doğmuş olmak.) Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri lisans veya yüksek lisans bölümleri ile diğer fakültelerin tasarım ile ilgili programlarında mezun olanlara açıktır. Katılımcılar yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir. Ekip üyelerinin her birinin lisans veya yüksek lisans programından mezun olmuş olması gerekmektedir. Başvuru gerçekleştiren ancak mezuniyet şartını sağlamayan adayların başvurusu geçerli sayılmayacaktır.

Ödüller

1) Para Ödülleri; Birincilik ödülü 125 bin TL, ikincilik 75 bin TL, üçüncülük 50 bin TL, 2) Üretim Desteği, 3) Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü, 4) Uluslararası Tanıtım Ödülü - İZMİR