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Doğada Deve Kuşu Yumurtası Pişiren Adam: Uludağ'da Özgün Bir Deneyim

Doğada Deve Kuşu Yumurtası Pişiren Adam: Uludağ'da Özgün Bir Deneyim
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Bursa'da 53 yaşındaki Süleyman Ateştepe, doğada yemek yapma tutkusuyla Ağrı Dağı'ndan getirdiği deve kuşu yumurtasını Uludağ'da pişirdi. Doğa ile iç içe bir yaşam sürdüren Ateştepe, pişirdiği yemekleri sosyal medyada paylaşarak, doğa sevgisini ve sağlıklı beslenmenin önemini vurguladı.

Bursa'da doğada yemek yapan 53 yaşındaki Süleyman Ateştepe, yaklaşık 1500 kilometre uzaklıktaki Ağrı Dağı eteklerinden getirttiği deve kuşu yumurtasını Uludağ'da karlar üzerinde yaktığı ateşte tavada pişirdi.

Yıllardır tadını merak ettiği ancak bugüne kadar hiç yiyemediği deve kuşu yumurtasını Uludağ'da doğada pişirmeye karar veren Ateştepe, yaklaşık 1500 kilometre uzaklıktaki Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde deve kuşu çiftliği kuran İbrahim Akkurt'a ulaşarak, bir deve kuşu yumurtası göndermesini istedi. Yüzlerce kilometreyi aşarak Bursa'ya ulaşan yumurta için sabah erken saatlerinde Uludağ'a çıkan Ateştepe, karlı zemin üzerinde ateşini yaktı ve odun közünde özenle yumurtayı pişirdi. Ateştepe, Karadenizli olduğu için doğaya hayran olduğunu belirterek, yemeği de bu yüzden doğada yapmaya karar verdiğini söyledi. Arabasının bagajının adeta mutfak gibi olduğunu anlatan Ateştepe, "Odundan bıçaklara, çatal kaşıktan, ateş için gerekli malzemelere kadar ne ararsanız var. Sadece taze gıdaları alıyorum yanıma ve hemen yemek yapmaya başlıyorum. Şehir stresinden uzak vakit geçiriyorum. Yaptığım yemekleri sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum. Canlı yayınlar çekiyorum, izleyiciyle birebir iletişimle anlatıyorum. Tanınmaya başladıkça hoşuma gidiyor. 53 yaşındayım 40 yıldır buralardayım. Eğitimini almadım merakla kendim öğrendim. Yemek yapmak hobim oldu benim için. İnanılmaz keyif alıyorum" dedi.

Mevsimine göre her yemek yaptığında doğaya bir fidan diktiğini vurgulayan Ateştepe, "Ateş yakıyorum ama işim bittiğinde özenle iyice söndürüyorum. Doğayı bu kadar seven biri olarak zarar vermek istemem. Ormanı doğayı çok seviyorum, buralarda kendimi yenilenmiş gençleşmiş hissediyorum. Kaz etinden yemek yaptım, lezzeti halen damağımda. Bunu unutamıyorum. Şimdi de devekuşu yumurtası pişirdim. Bunu da unutmayacağım. Aklımın bir köşesinde bu lezzet hep kalacak. Sarısı ayrı, beyazı ayrı lezzet. 1,5 kilogram yumurtayı kırdık. 22 tavuk yumurtasına denk geliyor. Tam bir protein yükü. Güzel oldu." diye konuştu.

Sağlıklı deve kuşu yumurtası ambalajlanıp tüketiciye sunulmalı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, deve kuşu yumurtasının ortalama 1,5 ila 2 kilogram arasında bir ağırlığa sahip olduğunu belirterek, yaklaşık 20-24 tavuk yumurtasına denk geldiğini söyledi. Bu büyük yumurtanın, protein ve sağlıklı yağlar açısından oldukça zengin olduğunu vurgulayan Ercoşkun, "100 gram deve kuşu yumurtası 13 gram protein ve 11 gram yağ içerirken, aynı miktarda tavuk yumurtasında 12.6 gram protein ve 9.5 gram yağ bulunur" dedi.

Ercoşkun, tavuk yumurtasının 373 miligram kolesterol içerirken, deve kuşu yumurtasında bu oranın 200-220 miligram civarında olduğuna dikkati çekerek, "Bu durum deve kuşu yumurtasını daha düşük kolesterol içeren bir alternatif haline getiriyor. Ayrıca deve kuşu yumurtasında daha fazla tekli doymamış yağ bulunur, bu da onu kalp dostu bir seçenek yapabilir." diye konuştu.

Deve kuşu yumurtasında B12 vitamini ve fosfor miktarının daha yüksek olduğunu belirten Ercoşkun, "Deve kuşu yumurtası özellikle daha az kolesterol içermesi ve daha fazla fosfor gibi minerallar bulundurması dolayısıyla önemli bir besin kaynağı. Daha fazla tekli doymamış yağ asiti içermesi onu sağlıklı bir alternatif olarak öne çıkarıyor. Yaklaşık 20-24 tavuk yumurtasına eşdeğer büyüklükte olması bu ürünün tüketimini zorlaştırıyor. Pastörize deve kuşu yumurtası üretilirse küçük ambalajlarda tüketiciler daha rahat ulaşılabilir ve tüketilebilir." ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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