Samsunlu cerrah, Türkiye'nin güzelliklerine mercek tutuyor

Samsun'da görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İlhan Karabıçak, doğada gezdiği sırada rastladığı güzellikleri profesyonel çekim ekipmanlarıyla kayda alıp paylaşıyor.

Medical Park Samsun Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. İlhan Karabıçak, boş vakitlerinde ve izinli günlerinde Samsun başta olmak üzere birçok ildeki doğal güzellikleri ekipmanlarıyla birlikte dolaşarak kayıt altına alıyor. Karşılaştığı nadir anları profesyonel çekim aparatlarıyla kayda alan Doç. Dr. Karabıçak, bu görselleri "doğadaki cerrah" adını verdiği sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor.

Doğa fotoğrafçısı gezgin doktor, son olarak Samsun'dan yola çıkarak Erzurum'un İspir ilçesine gitti. Burada Yedigöller'i ziyaret etti. Temmuzun ortasında karla kaplı dağları ve buz tutmuş gölleri kayıt altına alan Doç. Dr. İlhan Karabıçak, "Samsun'dan yola çıktım. İspir Yedigöller'e geldim. Manzara mükemmel. Her taraf karla kaplı. Çok zorlu, karla kaplı yerlerden yürüyerek, tırmanarak geçtik. Temmuz ayının ortasında her yer kar. Buraya her zaman gelmek istemiştim. Bu manzaraya şahit olduğum ve kayıt altına aldığım için çok mutluyum" dedi.

Herkesin gitmeye imkan bulamayacağı yerleri dolaşan ve doğal yaşam alanlarını da kayıt altına alan Doç. Dr. Karabıçak, mesleğindeki özenin aynısını gezip gördüğü yerleri kayıt altına alırken ve aktarırken de göstermeye dikkat ettiğini belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı