Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı! Ayşe Nur Balcı gözaltında

"İşte Benim Stilim" ve "Bu Tarz Benim" programlarıyla tanınan Ayşenur Balcı, ünlülere yönelik düzenlenen yasa dışı madde operasyonunda gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı madde ve uyarıcı maddelerle mücadele soruşturması kapsamında, ünlü yarışmacının da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Soruşturmanın detaylarına göre savcılık; kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla bilinen isimlerin yasaklı madde kullandığı, kullanımını kolaylaştırdığı ya da kullanım için yer temin ettiğine dair makul şüphe uyandıran somut delillere ulaştı. Bu kapsamda, aralarında Ayşenur Balcı'nın da yer aldığı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: Haberler.com