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İngiltere çocuk güvenliği konusunda TikTok hakkında soruşturma başlattı

İngiltere çocuk güvenliği konusunda TikTok hakkında soruşturma başlattı
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İngiltere İletişim Ofisi, TikTok'un çocukları zararlı içeriklerden koruma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini belirlemek için soruşturma başlattı. TikTok iddiaları reddederken, ofisle iş birliği yapacaklarını açıkladı.

İngiltere İletişim Ofisi, TikTok hakkında çocukları zararlı içeriklerden koruma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.

İngiltere, dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok için harekete geçti. İngiltere İletişim Ofisi, TikTok hakkında çocukları zararlı içeriklerden koruma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini belirlemek amacıyla soruşturma açtı. Ofis, TikTok'un bir kullanıcının çocuk olup olmadığını tespit etmeye yönelik önlemlerinin yeterli olup olmadığını ve çocukların zararlı içeriklere erişimini önleyecek uygun sistem ve süreçlerin etkinliğini inceleyecek. Ofis, soruşturma açılmasının TikTok'un yasal yükümlülüklerini ihlal ettiğine dair bir sonuca varıldığı anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Ofis, geçtiğimiz mayıs ayında TikTok'un İngiltere'deki çocukları zararlı çevrimiçi içeriklerden korumaya yönelik yetersiz kaldığını belirtmişti. Geçtiğimiz ay 16 yaş altındaki kullanıcıların sosyal medya kullanımının tamamen yasaklandığı İngiltere'de, oyun ve canlı yayın platformlarına da çeşitli kısıtlamalar getirilmişti.

"İletişim Ofisi ile iş birliği yapacağız"

Soruşturmanın ardından TikTok, herhangi bir ihlalde bulunduğu iddiasını reddetti. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, "Uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan platform kuralları ve gelişmiş yaş tahmin teknolojileriyle, sektörün önde gelen şirketleriyle uyumlu şekilde yaşa uygun deneyimleri sıkı biçimde uyguluyoruz. Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizden eminiz ve bunu göstermek için İletişim Ofisi ile iş birliği yapacağız" dedi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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