Diyarbakır ve Mardin'deki Yangından Etkilenen Hayvanlar Adana'da Tedavi Altına Alındı

Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangından etkilenen koyun ve keçilerden oluşan yaklaşık 35 hayvan, hayvanseverlerin katkılarıyla Adana'ya getirilerek göl manzaralı bakımevinde tedavi altına alındı.

Mardin ile Diyarbakır arasındaki bölgede çıkan, 15 kişinin ölümüne ve yüzlerce hayvanın telef olmasına neden olan yangında yaralanan yaklaşık 35 koyun ve keçi Adana'da tedavi altına alındı. Hayvanseverlerin Mardin-Diyarbakır yangın bölgesine giderek gerçekleştirdikleri taramanın ardından, sahiplerinden satın aldıkları hayvanlar karayolu ile Adana'nın Sarıçam ilçesindeki göl manzaralı bakımevine getirildi. Vücutlarında çeşitli yanıklar oluşan hayvanlar, bakımevinde yanık ve serum tedavisi ile vitamin-mineral takviyeleri almaya başladı. Yaralı koyun ve keçiler tedavilerinin tamamlanmasının ardından yaşamlarını ömürlerinin sonuna dek bakımevinde sürdürecek.

Tedavi süreçlerinin tamamlanması sonrasında amaçlarının hayvanları kesmek olmadığını, aksine hayvanları kesimden kurtardıklarını belirten Veteriner Görkem Ağdaş, "Bunlar yaşama şansı olan hayvanlardı. Kurtardığımız hayvanlar ömürlerinin sonuna kadar bizlerle birlikte olacak" dedi.

"Ömürlerinin sonuna kadar bizlerle birlikte olacaklar"

Bakımevi Veterineri Görkem Ağdaş, "Diyarbakır-Mardin merkezli yangında bize özellikle koyunlarda ve hayvanlarda çok fazla telef olduğuna yönelik ihbar ulaştı. Sahaya çıkarak gerçekleştirdiğimiz arazi tarama sonucunda 35'e yakın hayvan bulabildik. Sahiplerine ulaşarak bu hayvanların gerekli ücretlerini ödeyerek kendi alanımıza naklettik. Bunlardan 14 tanesinin durumu maalesef ki daha ağırdı. Onları yanık ünitemiz bulunmaması nedeniyle İzmir'e başka bir tesise sevk etmek zorunda kaldık. Geri kalan hayvanlarımız bizlerle beraber. Günlük tedavileri devam ediyor. Serumlarını ve vitamin, minerallerini alıyorlar. Yanık tedavileri oluyor. Bu şekilde ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

20 hayvanın 4 gündür bakımevinde yaşamlarını sürdürdüğünü ve herhangi bir kayıp yaşanmadığını kaydeden Ağdaş, "Amacımız kesinlikle kesmek değil. Bu hayvanları da kesimden kurtardık. Yaşama şansı olan hayvanlardı bunlar. Kurtardığımız hayvanlar ömürlerinin sonuna kadar bizlerle birlikte olacak" ifadelerini kullandı.

İlk geldiklerinde gaz kaynaklı zehirlenmişlerdi

Hayvan bakıcılarından Süleyman Çağlar Samsum ise, "Hayvanları Diyarbakır-Mardin bölgesinden getirdiğimizde durumları çok kötüydü. İlk başta yanık kremi ve gerekli ağrı kesicilerle tedavilerine başladık. Durumları daha iyi şu an. Serum veriyoruz, günlük olarak rutin tedavilerini yapıyoruz. İlk geldiklerinde duman kaynaklı çok yoğun gaza maruz kalmışlar ve zehirlenmişlerdi. Gerekli tedaviyi veterinerimiz kontrolünde gerçekleştirdik. Şu an yavaş yavaş yemek yemeye başladılar. Hayvanlar daha rahat nefes alıp vermeye başlayana kadar bunun için acele etmedik. Şu anda da aktif olarak tedavilerini sürdürüyoruz" sözlerine yer verdi. - ADANA