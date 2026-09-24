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Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Şanlıurfa depreminde kentte olumsuz durum yok dedi

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Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Şanlıurfa depreminde kentte olumsuz durum yok dedi
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Şanlıurfa'da meydana gelen ve Diyarbakır'da da hissedilen deprem sonrası ekiplerin alan taramasında kent genelinde olumsuz durum tespit edilmediğini bildirdi. Zorluoğlu vatandaşlara geçmiş olsun diledi; deprem anı kameralara yansıdı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Şanlıurfa'da meydana gelen, Diyarbakır'dan da hissedilen depremde olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Vali Zorluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem sonrası ekiplerimizin yaptığı alan tarama faaliyetleri neticesinde, Diyarbakır genelinde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, kentte hissedilen deprem anı güvenlik kameralarına yansıdığı, depremi hisseden vatandaşların dışarı çıktığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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