Haberler

Dicle Selahaddin Eyyubi Gençlik Kampı gençleri ağırlamaya devam ediyor

Dicle Selahaddin Eyyubi Gençlik Kampı gençleri ağırlamaya devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Dicle İlçesinde faaliyet gösteren Selahaddin Eyyubi Gençlik Kampı, mart ayından bu yana gençlerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmasını sağlıyor. Kamp, her hafta düzenli olarak gençleri ağırlamakta ve çeşitli aktiviteler sunmaktadır.

Diyarbakır'ın Dicle İlçesindeki Kral Kızı Barajı yanındaki Selahaddin Eyyubi Gençlik Kampı hizmete girdiği mart ayından buyana birçok sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere ev sahibi yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan Dicle Selahaddin Eyyubi Gençlik Kampında her hafta düzenli olarak gençler konuk oluyor. Bu hafta Çermik ilçesinden kampa gelen 84 lise öğrencisi, burada sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılım sağlıyor. Dicle Selahaddin Eyyubi Gençlik Kampında her hafta cuma günü başlayan program, pazartesi gününe kadar sürüyor.

Desteklerinden dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkın Bak olmak üzere Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na, Dicle Kaymakamı Mustafa Atış'a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin'e teşekkür ettiğini belirten Dicle Selahaddin Eyyubi Gençlik Kampı Müdürü Abdulvahap Ürün, "Dicle Selahaddin Eyyubi Gençlik Kampı olarak gençlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Dicle Selahaddin Eyyubi Gençlik Kampı, gençlerin fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. 110 dönüm alan üzerine kurulu olan kamp, toplam 25 adet tek katlı binadan oluşmakta olup aynı anda 168 genci barındırma kapasitesine sahiptir. Modern altyapısı ve geniş imkanlarıyla dikkat çeken kamp, gençlere güvenli ve konforlu bir ortam sunmaktadır. Kamp bünyesinde futbol, basketbol ve voleybol sahaları, zipline parkuru, yüzme havuzu ve yürüyüş parkurları gibi birçok sportif ve sosyal etkinlik alanı bulunmaktadır. Düzenlenen eğitim, etkinlik ve faaliyetler alanında yetkin liderler tarafından verilmekte olup gençlerin kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlamaktadır. Kampın 14. dönem programına Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden gelen 84 öğrenci ile 6 lider olmak üzere, toplam 90 katılımcı iştirak etmiştir. Kamp süresince gerçekleştirilen faaliyetler sayesinde gençler hem eğlenmekte hem de sosyal dayanışma, takım ruhu ve sorumluluk bilinci kazanmaktadır. Dicle Selahaddin Eyyubi Gençlik Kampı, yıl boyunca düzenlenen programlarla gençlerin gelişimine katkı sunmaya devam etmektedir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

