Diyarbakır'da 'Maziden Atiye' programı düzenlendi

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen "Maziden Atiye" programı 14 ilden toplam 51 kız öğrenci başladı. Programın 9-15 Kasım tarihleri arasında devam edeceği belirtildi.

Şehit ve gazi kızlarının katılımıyla gerçekleşen programda Diyarbakır'ın tarihi yerleri ve gastronomisi tanıtıldı. Diyarbakır Devegeçidi Sosyal Tesislerinde yapılan programa İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Polat, kurum amirleri ve 14 ilden gelen toplam 51 kız öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

İstiklal Marşı ve Kuran'ı Kerim tilavetinden sonra açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Polat, özel programın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle ülkenin farklı illerinden gelen şehit ve gazi çocuklarına milli, manevi ve evrensel değerler doğrultusunda gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlandığını söyledi. Polat, "Şehit ve gazilerimiz, bu vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını ortaya koyan en yüce kahramanlarımızdır. Onların bize emaneti olan kıymetli evlatlarımız ise gururumuz, umudumuz ve geleceğimizin teminatlarıdır. Bu bilinçle çocuklarımıza hem akademik hem de duygusal gelişimlerine katkı sunmak, onlara güçlü bir gelecek sunmak, ufuk kazandırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Diyarbakır olarak bu anlamlı programa ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ise yaptığı konuşmada, öğrencilerin kendilerine bir hafta boyunca misafir olacağını söyledi. Sadoğlu, "Sizleri Diyarbakır'da en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Bu bir hafta içerisinde sosyal, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetler gerçekleştireceksiniz. Burada bütün mekanlar sizler için hazır" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'ten etkinliğe katılan Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Elif Öztürk, bu projede daha önce de Ahlat programında yer aldığını aktardı. Öztürk, "Şimdi Diyarbakır programında da 14 ilden gelen öğrencilerimizle birlikte, dün çok güzel tanışma, kaynaşma etkinlikleri yaptık. Medeniyet şehirlerinden bir tanesi olan Diyarbakır'da çok heyecanlıyız. Bizi çok güzel çalışma programları bekliyor, akademisyenlerimizin çalışmaları için buradayız. Gezdiğimiz yerlerden sonrasında tekrar bu çalışma alanımıza gelip burada atölyeler yapacağız. Toplam 51 öğrenciyle birlikte bir hafta burada birlikte olacağız" şeklinde konuştu.

Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Gönül Çelik, etkinlikten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Çelik, "Farklı şehirlerden gelen birçok arkadaşımla ortak paydada buluşmak benim ufkumu aydınlattı. İlk defa Diyarbakır'a geliyorum heyecanlıyım. Birçok tarihi yerleri gördük. Böylelikle ülkemizin ne kadar gelişmiş olduğunu görüyorum. Tarihi, kültürlerini tekrardan görmüş oluyorum" dedi.

İstanbul'dan gelen Ecrin Nisa Şirin ise, ilk defa Diyarbakır'a geldiğini söyledi. Şirin, "Daha ilk günden arkadaşlarım oldu Batman'dan, Diyarbakır'dan. Çok mutluyum onun için heyecanlıyım. Yeni yerleri gezeceğim için de heyecanlıyım" diye konuştu.

Toplu fotoğraf çeken öğrenci ve öğretmenler Diyarbakır'ı gezmek için yola çıktı. - DİYARBAKIR