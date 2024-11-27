Diyarbakır'da İlk 'Hackathon' Etkinliği Düzenlenecek

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Bilim Eğitim Vakfının, 6-7-8 Aralık 2024 tarihlerinde Diyarbakır'da bir ilke imza atarak 'Hackathon' etkinliği düzenleyecekleri belirtildi.

İş fikri geliştirmek, Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan (NEET) gençleri, kültürel miras ile dijitalleşmeye ve yenilikçi projeler üretmeye davet etmesi hedeflenen etkinlikle ilgili açıklama yapan DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Meryem Özdemir Ok, "Bu formatta bir etkinliği ilk kez düzenliyoruz. NEET gençler, kültürel miras ve dijitalleşme alanında çalışanlar, kültür sanat alanındaki girişimler, yazılımcılar ve uzmanları bir araya getirerek ticari ve sosyal fikirler geliştirmelerini destekliyoruz. Katılımcıların geliştireceği projeleri heyecanla bekliyoruz" dedi.

Ok, Diyarbakır'ın kültürel zenginliğinin turizme kazandırılmasında yenilikçi araçların kullanılmasının önemine değinerek, "Diyarbakır'ın somut ve somut olmayan kültürel zenginliğinin farkındayız. Bu etkinlikte de bu kültürel zenginliklerimizden ilham alan yenilikçi fikirler geliştirmek istiyoruz. Son 5 yıldır kentte kadınlar ve gençler için mesleki eğitim ve güçlendirme programları düzenliyoruz" şeklinde konuştu.

Hackathon etkinliğine, Diyarbakır ve çevre illerden başvurular alınacağı bildirildi. - DİYARBAKIR