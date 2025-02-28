Diyarbakır annelerinden 'terörsüz Türkiye' çağrısı

Bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı, Diyarbakır'daki anneler tarafından 'umut verici' olarak karşılandı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi aralıksız sürüyor. Dün yapılan 'silah bırakma' çağrısı Diyarbakır'daki anneler tarafından 'umut verici' olarak karşılandı. Aileleri 'terörsüz Türkiye' çağrısında bulundu.

Faruk Taşçı'nın annesi Rahime Taşçı, barışın olacağını ve çocuklarının dağdan geleceğini söyledi. Taşçı, "Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederim. İnşallah bu barış olur ve çocuklarımız dağdan gelir, anneler babalar daha fazla ağlamaz. Herkes çocuklarını alıp evlerine gider" dedi.

Hakkari Şemdinli'den gelen Rojhat Çifçi'nin annesi Necibe Çiftçi, bu sürecin olmasını çok fazla istediklerini belirterek, "Biz 'terörsüz Türkiye' istiyoruz. Barış olsun evlatlarımıza kavuşalım, biz de evlatlarımızı istiyoruz. Evlat acısı hiçbir şey gibi değil. Evlatlarımız gelsin. Cumhurbaşkanına, Devlet Bahçeli'ye ve İçişleri Bakanına çok teşekkür ederiz. 'Terörsüz Türkiye' istiyoruz" şeklinde konuştu. Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Devlet Bahçeli'ye ve bu süreçte elini taşın altına koyan tüm siyasetçilere teşekkür ederek, "Şimdi bizi anlayacaksınız. Diyarbakır anneleri ve babalarının yaptığı mücadeleyi şimdi anlayacaksınız. Biz diyorduk ki 'terörsüz Türkiye' istiyoruz. Silahlar bırakılsın, kardeş kardeşi öldürmesin diyorduk. Biz kimseye karşı cephe almıyorduk. Bizim diyorduk ki çocuklarımızı bize verin, terörü bırakın, terörist olmayın gelin devletinize askerlik yapın diyorduk. Biz bu yüzden mücadele ediyorduk" diye konuştu.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu ise, "Biz bu günü dört gözle bekliyorduk. İnşallah bu barış olacak çocuklarımız geri gelecek. Cumhurbaşkanına ve Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu süreç çözülsün, çocuklar evlerine dönsün" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR