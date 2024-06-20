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Diyanet İşleri Başkanlığından, Amerika Diyanet Merkezine ilişkin açıklama: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır

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Diyanet'in ABD'de havuzlu, villalı, hamamlı tesisler yaptırıp otel olarak işlettiği iddiaları ortalığı karıştırdı. Diyanet, Amerika Diyanet Merkezi ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD'de bulunan Türk vatandaşlarımızı bir araya getirmek, Türk kültür ve medeniyetinin izlerini ilgili ülke toplumuyla buluşturmak amacıyla inşa edilen ve çevrede yaşayan gayrimüslim vatandaşların da takdirini kazanan merkezle ilgili basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, ABD'de bulunan; Türk vatandaşlarını bir araya getirmek, Türk kültür ve medeniyetinin izlerini ilgili ülke toplumuyla buluşturmak amacıyla inşa edilen Amerika Diyanet Merkezi ile ilgili basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Diyanet'ten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan Amerika Diyanet Merkezine yönelik ithamlar üzerine, bu açıklamanın yapılmasında fayda mülahaza edildiği ifade edildi. Amerika Diyanet Merkezinin; ABD'de yaşayan yüz binlerce Türk vatandaşının, milyonlarca Müslüman'ın, ayrıca İslam medeniyetinin insanlığa kazandırdığı değerleri böyle bir merkezde görmekten mutluluk duyan her inançtan, milletten insanın gurur duyduğu ve faaliyetlerinden de istifade ettiği bir İslam, ilim ve kültür merkezi olduğu belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından, Amerika Diyanet Merkezine ilişkin açıklama: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır

Devletin, farklı ülkelerde yaşayan vatandaşlarını milli ve dini bayramlar, özel gün ve gecelerde bir araya getirebilmek, eğitimlerine destek olmak için ilgili ülkelerde çeşitli sosyal faaliyet alanları inşa ettiği ifade edildi. Bu doğrultuda, kurulma süreci 1993 yılında Maryland eyaleti Lanham şehrinde ilgili arazinin alınmasıyla başlayan Amerika Diyanet Merkezinin inşaatına 2012'de başlandığı, açılışının ise 2 Nisan 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle yapıldığı bilgisi verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından, Amerika Diyanet Merkezine ilişkin açıklama: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Açıklamada, "Böylece, cami merkezli sosyal faaliyet alanlarını ihtiva eden Amerika Diyanet Merkezi hem Türk vatandaşlarının hem de bölgede yaşayan diğer Müslüman toplulukların hizmetine sunulmuştur. Mimari yapısı, sosyal tesisleri ve büyüklüğüyle ABD'deki en büyük İslam merkezi olma özelliğine de sahip olan merkez, hizmete girdiği günden itibaren bulunduğu bölgede Müslüman toplumunun buluştuğu merkez nokta haline gelmiştir. ABD'de bulunan Türk vatandaşlarımızı bir araya getirmek, Türk kültür ve medeniyetinin izlerini ilgili ülke toplumuyla buluşturmak amacıyla inşa edilen ve çevrede yaşayan gayrımüslim vatandaşların da takdirini kazanan merkezle ilgili basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından, Amerika Diyanet Merkezine ilişkin açıklama: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ABD'deki mal varlığının milyonlarca doları bulduğu iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Diyanet'in ABD'de şirketleşen tesislerinin mal varlığının yüz milyon doları aştığı, milyon dolarlık kiralık villaları konukevi olarak adlandırıp otel şeklinde işlettiği, Diyanet-USA şirketine ait 11 villa ile çevrede bulunan yüz binlerce dolarlık 2 müstakil evin de satın alındığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Yerel

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