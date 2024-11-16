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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Gazze'ye 600 milyon liralık yardım

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte Gazze'ye 600 milyon liralık yardım ulaştırıldığını açıkladı ve Filistin konusundaki çalışmalara dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) olarak çeşitli yollarla şu ana kadar 600 milyon liralık yardımı Gazze'ye ulaştırdık" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Milli İrade Platformu tarafından İstanbul'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Diyanet ve Din Hizmetleri" konulu "Milli İrade Buluşmaları" programına katıldı.

"Yeni bir medeniyetin inşası noktasında hepimize çok büyük görevler düşüyor"

İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Dr. Tayyar Altıkulaç Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Başkan Erbaş, Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel krizlerle kuşatılmış insanlığın çıkış yolunu ifade ettiğini belirterek, "Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir medeniyetin inşası noktasında hepimize çok büyük görevler, çok önemli sorumluluklar düşüyor. Zira söz konusu idealin, güçlü motivasyonu, en büyük imkanı, en kapsamlı zemini, inancımız ve değerlerimizdir" dedi.

Başkan Erbaş, bugün Diyanet İşleri Başkanlığının dünyanın her köşesinde hizmet sunan büyük bir teşkilat olduğuna dikkati çekerek, hiçbir ülkede benzeri olmadığını söyledi.

"Filistin için Papa'ya Cumhurbaşkanımızın mektubunu götürdüm"

Filistin için sivil toplum kuruluşlarıyla Filistin'e Destek Platformu'nu kurduklarını ifade eden Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

"Gazze, Filistin konusunda en başından beri yaptığımız, yapmaya devam ettiğimiz onlarca iş var; defalarca basın toplantısı, bildiri, hutbe, boykot Bu süreçte daha güçlü tepki oluşturmak amacıyla Müslüman ülke ve toplumların dini liderleriyle defalarca toplantı yaptık. Diyanet İşleri Başkanlığımızda bir çevrim içi toplantıda 92 ülkeden 190'nın üzerinde ilim adamının, dini liderin katıldığı bir toplantımız oldu. Yine İslam alimlerinin katılmış olduğu pek çok toplantı yaptık.

Farklı din mensuplarının dünyadaki temsilcilerine özel mektuplar gönderdik ve onları bir araya getirerek açıklamalar yaptık. Vatikan'a gittik, Cumhurbaşkanımızın mektubunu Papa'ya ulaştırdık ve Papa'ya baştan sona mektubu okudum. Onun da bu farkındalığın oluşmasında desteğinin olmasını kendisinden talep ettik."

"Rabbim, Kudüs mücadelesinin ve Filistin davasının nihai zaferini görmeyi hepimize nasip eylesin"

Başkan Erbaş, Filistin'e insani yardımlar konusunda yapılabilecek her şeyi yaptıklarını dile getirerek, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak çeşitli yollarla şu ana kadar 600 milyon liralık yardımı Gazze'ye ulaştırdık. Rabbim, Kudüs mücadelesinin ve Filistin davasının nihai zaferini görmeyi hepimize nasip eylesin inşallah" diye konuştu.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığının üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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