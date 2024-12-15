Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Merkez-Taşra Buluşmaları Erzurum'da Gerçekleşti

Erzurum İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, diyanet hizmetlerini değerlendirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı"2024 Yılı Merkez-Taşra Buluşmaları" kapsamında düzenlenen toplantı, Erzurum Müftülüğü organizasyonuyla Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Atama 1 Daire Başkanı Yusuf Tunç ve Sicil Daire Başkanı Necati Kantar katıldı. Başkan Yardımcısı Kadir Dinç'in başkanlığında yapılan toplantıda Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, il genelinde müftülüklerce yürütülmekte olan hizmetlere ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. İcra edilmekte olan dini ve hayri hizmetlerde etkinliğin ve verimliliğin artırılmasına yönelik istişare edilen toplantı, gündemdeki maddelerin görüşülmesi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

Üç toplantının aynı saatte gerçekleştirildiği buluşma kapsamında ise; Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, şube müdürü, şef ve vhki kadrolarında görevli personelle İl Müftülüğü Konferans Salonunda buluşurken, Atama 1 Daire Başkanı Yusuf Tunç, İl Müftülüğü Toplantı Salonunda vaiz ve din hizmetleri uzmanı personelle bir araya geldi. Sicil Daire Başkanı Necati Kantar ise Selami Camii'nde din görevlilerine hitap etti.

Programda konuşan Başkan Yardımcısı Dinç, günümüz dünyasında dijitalleşmenin önemine vurgu yaparak, "Değişimin ve dönüşümün zirve yaptığı bir dünya düzenini icra ediyoruz. Bu kapsamda attığımız adımları her kesime ulaştırmak ve etkinliğimizi arttırmak adına, dijital mecraların etkin kullanımı çok önemli. İyi niyetli olmayan kesimler dijital mecraları kullanarak yapılan yararlı hizmetleri bir tıklamayla dezenforme edebiliyorlarken; bizler bu ülkenin ve milletimizin yararına yaptığımız hizmetleri neden etkin bir şekilde milyonlara ulaştırmayalım?" dedi.

Atama 1 Daire Başkanı Yusuf Tunç ise, merkez ilçe personeline yönelik "Dijital Dünyanın Önemi ve Değişen Temsil Anlayışı" konulu sunum yaptı. - ERZURUM