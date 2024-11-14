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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı ile Görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı ile Görüştü
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Prof. Dr. Ali Erbaş, Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Müftü Dr. Mevlüd Dudiç ile gerçekleştirdiği görüşmede Balkanlar'daki Müslümanların önemine değindi ve İslam'ın oradaki varlığının süreceğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Müftü Dr. Mevlüd Dudiç ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, " Balkanlar'daki Müslüman kardeşlerimizi kalbimizin diğer yarısı olarak görüyoruz. Yani Balkanları ecdadımızdan bizlere emanet edilmiş bir yadigar olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

Erbaş, Balkanlar'da ezanların hep okunacağını, camilerde Müslümanların ibadetlerini yapmaya devam edeceğini belirterek, "O bölgelerde gençlerimizin, çocuklarımızın İslam'ı öğrenmelerine sizler vesile olacaksınız. İslam'ın gür sedası her zaman kıyamete kadar Balkanlar'da devam edecek inşallah" şeklinde konuştu.

Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Müftü Dudiç, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erbaş'a teşekkür etti. Görüşmede Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir de hazır bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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