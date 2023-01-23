Diyanet, Kur'an provokasyonu sonrası harekete geçiyor! 120 ülkede mahkemelere başvuru yapılacak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, başkanlıkta bir araya geldiği medya kuruluşlarının temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının hangi amaçla yapıldığı yönündeki bir soru üzerine, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak buradaki düşüncemiz, her ne amaçla olursa olsun her ne amaçla yapılırsa yapılsın, bu olayın özgürlükler çerçevesinde değerlendirilemeyeceği, inançlara saygı göstermek gerektiği, hiçbir şekilde böyle bir olayın kabul edilemeyeceğidir. Onlar hangi amaçla yapmıştır, niçin engel olunmamıştır, bunların pek çok cevabı olabilir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kınanması ve lanetlenmesi gereken bir olaydır" yanıtını verdi.

"HERHANGİ BİR DEĞERE HAKARET EDİLMESİNE KARŞI ÇIKARIZ"

Papalıktan veya Hıristiyan dünyasından İsveç'teki eyleme karşı bir tepkinin gelip gelmediği ve Türkiye'de bu inanca yönelik bir eylemin olması halinde Diyanet İşleri Başkanlığının tepkisinin ne olacağı yönündeki soruyu cevaplayan Erbaş, şöyle konuştu; "Türkiye'de değil nerede olursa olsun, herhangi bir inancın kutsal sayılmış olduğu bir değere hakaret edilmesine her zaman karşı çıkarız. Çünkü bizim inancımız bunu gerektiriyor. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir şey olsa buna ilk karşı çıkan biz oluruz. Yurt dışında herhangi bir yerde böyle bir şey olsa yine tepkimizi gösteririz. Doğrusu Hristiyan dünyadan bir tepki mahiyetinde bir şey duymadım şu ana kadar. Sizler medya içinde olduğunuz için bizden daha iyi bilirsiniz. Ben duymadım, siz duydunuz mu?"

"İSLAMOFOBİ BUGÜN ANTİ-İSLAM, İSLAM DÜŞMANLIĞI KONUMUNA GELMİŞTİR"

Avrupa'daki İslamofobinin hangi boyutta olduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Erbaş, 2022 İslamofobi raporunu hazırladıklarını belirterek, "İslamofobik hareketlerin en çok cami saldırıları şeklinde ortaya çıktıklarını görüyoruz. Aylık 10'un üzerinde cami saldırısıyla karşılaşıyoruz. Onun dışında Kur'an-ı Kerim'e saldırı ikinci sırada geliyor. İslamofobi ürkütücü boyutlara ulaştı. İslamofobi zaten uydurulmuş bir kavram. İslam korkulan bir şey değil. İslamofobi korkulan, korkutan İslam demek. İslamofobi bugün anti-İslam, İslam düşmanlığı konumuna gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"ÇEŞİTLİ YERLERE MEKTUP YAZARAK TAVRIMIZI GÖSTERECEĞİZ"

Erbaş, Diyanet işleri Başkanlığı'nın İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyla ilgili yapılan görüşmeler ve çalışmalara ilişkin bilgiler vererek, şöyle konuştu; "Dün birim amirleri ve başkan yardımcılarıyla çok önemli bir toplantı oldu. O toplantıda konuştuğumuz konulardan birisi de özellikle başkanlığımızın 120 ülkedeki ataşelikleri ve müşavirlikleri önderliğinde mahkemelere başvurma şeklinde bir eylemimiz olacak inşallah. Bir de çeşitli yerlere mektuplar yazarak özellikle Kuran-ı Kerim'e, camilere yapılan bu tür saldırılara karşı duruş sergileme noktasında tavrımızı göstereceğiz."