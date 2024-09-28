Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Mevlid-i Nebi Haftası Özel Programı ve Narin Güran'ın Ölümüne Tepkiler

Kayseri'de Mevlid-i Nebi Haftası Özel Programı ve Narin Güran'ın Ölümüne Tepkiler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşleyen, Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine değinerek, ahlak ve sünnetten uzaklaşmanın cahiliye dönemine benzemeye neden olduğunu vurguladı. Programda Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve Vali Gökmen Çiçek de din görevlilerinin toplumdaki önemine dikkat çekti.

Kayseri İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşleyen; Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine değindiği konuşmada; "Efendimizden ahlak, sünnet, hayat tarzı olarak uzaklaştıkça cahiliye dönemine benzemeye başladı maalesef" dedi.

Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuranı Kerim Tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz; "Bugün bizim için çok mutlu bir gün. Çünkü insanlığın en mutlu günlerinden birini şuanda hissediyor ve yaşıyoruz. Zamanların ve mekanların birbirinden farkı yok. Fakat; zamanlar içerisinde öyle zamanlar var ki mekanlar içerisinde öyle mekanlar var ki o zaman ve mekanlarda insanların talihini ve tarihini değiştirecek manevi bir takım olaylar rabbimiz tarafından tevdi edildiğinden dolayı zamanlar diğer zamanlara oranla, mekanlar da diğer mekanlara oranla mukaddes kabul edilmiştir. İşte o zamanların en mübareği bizlere gönderilen sevgili peygamberimiz mevlidi ve Mevlit Kandilidir" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise; Diyanet İşleri Teşkilatı'nın önemine değinerek bu haftanın rahmetinden hep birlikte faydalanmayı umduğunu aktardı.

İmamların çok önemli bir görev üstlendiğinin altını çizen Vali Gökmen Çiçek ise konuşmasında; "Karşımda gerçekten güzel insanlar görüyorum, dertli insanlar görüyorum. Milletin imanını dert eden, gençliğin geleceğini kendilerine dert etmiş insanlar görüyorum. Değerli hocalarım; içinde bulunduğunuz yaşam şeklini seçerken aslında birçok zorluğu da göze aldınız. Gurbet gurbet geziyorsunuz, birçoğunuz en ücra noktalarda görev yaptınız. Kimsenin giremeyeceği yerlere imam olarak atanan arkadaşlarınız oldu, kendi çocuklarınızı bazen ihmal ettiniz. Bazen çok zorluklarla karşılaştınız ama içinizdeki iman size pes ettirmedi. Bazen bir iki kötü örnekten yola çıkıp bütün imamlarımızı eleştirenlere hayret ediyorum. Size binlerce meslektaşlarınızın yaptığı fedakarlıkları sayabilirim. Yüzlerce öğrenciyi okutmuş, burslar toplamış, bataklıkları kurutmuş binlerce imam sayarım. Çünkü görev yaptığım yerlerde ben onlarla karşılaştım, en sıkıntılı anlarda yanlarımızda oldular. Bazıları mafyaların hedefi oldular, bazıları terör örgütlerinin hedefi oldular. Şehitler verdiniz. Sadece Kayseri'den alçak terör örgütlerinin şehit ettiği 2 tane imamımız var. O kutsal caminin minberinde alçakların söylemesini istediği şeyleri 'asla, hak bildiğimden başka bir şey söylemem' dedikleri için yatsı namazında Mardin Derik'te şehit edildiler. Ama iki tane örnekten her birinizin kalbi kırılırcasına yapılan eleştirileri kınıyorum" şeklinde konuştu.

'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' temasıyla katılımcılara bir konferans veren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen; Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran olayına değindi. İşliyen; "Hazreti Peygamber'in geldiği dönemi biliyorsunuz. Geldiği dönemi anlatan ayetlerin birinde diyor ki rabbimiz; 'Müşriklerden bir tanesine kız çocuğun oldu diye müjde verilse yüzü öfkeden dolayı simsiyah kesilir, insanlardan utanır, saklanır, başına çok kötü bir şey gelmiş gibi kız çocuğu olduğu için bir karar vermeye çalışır'. Bir aydır ülkemiz Narin'i konuşuyor. Küçük bir yavrunun vahşice kirli emeller uğruna katledilmesini konuşuyor. Günümüzdeki narin bedenlerin başına gelenlerle peygamberimiz zamanındaki narin bedenlerin başına gelenler arasında bir farklılık görülüyor mu? Aradan bin 500 yıla yakın zaman geçti, efendimizden ahlak, sünnet, hayat tarzı olarak uzaklaştıkça cahiliye dönemine benzemeye başladı maalesef" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gökmen Çiçek Narin Güran Diyarbakır Politika kayseri Sünnet Kültür Yerel

İsrail ordusundan, 'Domino etkisi' videosu! Hizbullah'a mesajları çok açık

İsrail ordusunun Hizbullah'a mesajı çok açık! Videonun başlığı da bir hayli çarpıcı

 Nasrallah'ın ardından Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? 32 yıl sonra tek bir isim konuşuluyor

Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? Kapalı kapılar ardında tek bir isim konuşuluyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Lübnan çağrısı: İsrail'e karşı süratle harekete geçilmeli

Erdoğan'dan "Lübnan" açıklaması! Dünyaya bir de hayati çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı

Erken seçim olacak mı? Erdoğan, tartışmayı bitirdi
Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Cumartesi hangi diziler var? 28 Eylül Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Nasrallah kimdir? Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatı Udinese Inter kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Udinese Inter özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Chelsea Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arsenal Leicester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arsenal Leicester maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? CANLI maç izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray Kasımpaşa maçı nereden izlenir? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bandırmaspor Ankaragücü maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bandırmaspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Samsunspor Göztepe maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsunspor Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sarıyer Kırklarelispor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sarıyer Kırklarelispor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });