Tiyatro oyunları ve eğitimlerle 12 bin çocuğa ve binden fazla çiftçiye enerji tasarrufunda farkındalık kazaldırıldı

Dicle Elektrik tarafından dijitalleşme uygulamaları ve sürdürülebilirlik odaklı projeler sayesinde bugüne kadar 33 milyon adet kağıt tasarrufu sağlanırken, 3 bin 800 ton karbon salınımının önüne geçildi. Bugüne kadar tiyatro oyunuyla yaklaşık 12 bin öğrenciye enerji verimliliği konusunda farkındalık kazandırılırken, binden fazla çiftçiye de enerji ve su tasarrufu odaklı eğitimler verildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 6 ilde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Dicle Elektrik, Enerji Verimliliği Haftası'nı uzun vadeli bir dönüşümün önemli bir parçası olarak görüyor. Şirketin hayata geçirdiği sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik projeleri sayesinde çevrenin korunmasına önemli katkılar sağlandı. Abonelik süreçleri, dijital fatura uygulamaları ve diğer sürdürülebilirlik çalışmalarıyla 33 milyon adet kağıt tasarrufu sağlanırken, 8 bin 473 ağacın kesilmesi önlendi ve 3 bin 800 ton karbon salımının önüne geçildi. Ayrıca LED aydınlatma dönüşümü, yüksek verimli iklimlendirme sistemleri ve hizmet binalarında uygulanan enerji verimliliği önlemleri sayesinde toplamda 520 bin hanenin bir günlük kullanımına denk gelen 14 milyon kW enerji tasarrufu elde edildi.

Enerji bilinci erken yaşta kazanılıyor

Çocuklara erken yaşta tasarruf bilinci kazandırmayı da hedefleyen Dicle Elektrik, tamamında gönüllü çalışanlarının rol aldığı "Dicle'nin Rüyası" tiyatro oyunu ile enerji verimliliği ve tasarrufu sahneye taşıdı. Çocuklara özel oyun, bugüne kadar Batman, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ve Siirt'te yaklaşık 12 bin öğrenciyle buluştu. Eğlenceli anlatımıyla çocuklara enerji israfının etkilerini aktaran oyunun önümüzdeki dönemde Mardin ve Şırnak başta olmak üzere farklı illerde de sahnelenmesi planlanıyor.

Dicle Elektrik, çocuklara yönelik çalışmalarını yalnızca sahneyle sınırlı tutmayarak, Doğa Dostu Etkinlik Uygulamaları projesiyle eğitim ortamlarına da taşıdı. İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin enerji, su ve gıda israfı konusunda farkındalık kazandırılması hedefleniyor. Öğretmenler için düzenlenen Doğa Dostu Öğretmen Atölyeleri ile de bu bilginin sınıf içinde sürdürülebilir hale gelmesi sağlanıyor. Müfredatla birebir uyumlu eğitim materyalleriyle desteklenen proje sayesinde 2025 yıl sonu itibarıyla 150 öğretmen ve yaklaşık 3 bin 150 öğrenciye ulaşıldı.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilir tarım birlikte ele alınıyor

Enerji verimliliğini tarımsal üretimin ayrılmaz bir parçası olarak gören Dicle Elektrik, çiftçilere yönelik projeleriyle de dikkat çekiyor. Batman Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Bir Destek Bin Bereket" çiftçi eğitim programı kapsamında tarımda enerji ve su verimliliği odağında eğitimler düzenleniyor. İlk etapta Diyarbakır'da başlayan ve bugüne kadar bin çiftçiye eğitim verilen programın Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi iş birliğiyle devam etmesi planlanıyor. Özellikle genç çiftçileri desteklemeyi amaçlayan proje ile bölgede toplam 10 bin çiftçiye ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye'de elektrik dağıtım sektörünün ilk Ar-Ge merkezine sahip olan Dicle Elektrik, enerji verimliliğini altyapı ve bakım süreçlerinde de bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor. Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen Makaralı Aydınlatma Direği Projesi ile iş kazalarının önlenmesi, bakım sürelerinin kısaltılması ve saha ekiplerinin iş yükünün azaltılması hedefleniyor. Şirketin söz konusu Ar-Ge projesi kapsamında yapılan hesaplamalara göre her 100 kilometrede yaklaşık yüzde 30 oranında karbon ayak izi azaltımı öngörülüyor. - DİYARBAKIR