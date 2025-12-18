Haberler

Deprem bölgesi Malatya'da Bakan Kurum memnuniyeti

Malatya'da depremzedeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 'şantiye şefi' olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi. Vatandaşlar, Bakan Kurum'un depremzedeler için gösterdiği çabaların farkında olduklarını belirterek ona olan desteklerini ifade etti.

Deprem bölgesi Malatya'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yönelik kullanılan "şantiye şefi" ifadesine tepki gösteren vatandaşlar, Bakan Kurum'un depremzedelerin babası olduğunu belirterek her zaman yanında olacaklarını söyledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yönelik kullandığı 'şantiye şefi' ifadesine deprem bölgesi Malatya'da vatandaşlar tepki gösterdi.

"Şantiye şefi değil, buradaki depremzedelerin babası"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un depremzedelerin babası olduğunu ifade eden vatandaşlardan Engin Yılmaz, " Murat Kurum'a birileri demiş ki şantiye şefi. Bu adam şantiye şefi değil, buradaki depremzedelerin babası. Allah ondan razı olsun. Defalarca Malatya'ya gelip giderek buranın ayağa kalkması için elinden gelen her şeyi yaptı. Bu insanın bu kadar emeğini neden görmezler. Biz o zihniyetin nasıl olduğunu zaten biliyoruz. Bu ülkeye zerre kadar faydası olmamış bunların. Murat Kurum'u onunla karşılaştırmanın imkanı yoktur. Şehri sıkıntılardan kurtarmaya, herkesi evine kavuşturmaya, iş yerlerini vermeye çalışan bir insan. Hakkının inkar edilmesi zoruma gitti. Yiğidi öldür ama hakkını inkar etme anlayışıyla ben bu haksızlığın karşısında susmak istemedim. Sadece Malatya için değil, Hatay, Adıyaman, Maraş, Antep birçok yerde köy köy ilçe ilçe dolaşarak bu işlerin yetişmesi için elinden geleni yapıyor" dedi.

Kalıcı deprem konutlarının çok güzel yapıldığını söyleyen İhsan Duman ise "İlk etapta evimiz çıktı. Sağ olsun TOKİ çok güzel yapmış evlerimizi. Memnunuz. Murat Kurum her ay geldi, gitti. Taşeron şirket gibi buradan ayrılmadı. 7/24 takip etti. Onun için çok memnunuz. Hiçbir sıkıntımız yok" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin en büyük şantiye alanı İkizce'de yaşayan Elif Yılmaz, Bakan Kurum'un yeniden inşa sürecini iyi yönettiğini söyledi. Kısa sürede herkesin evine yerleştiğini belirten Yılmaz, "En kötü evlerde oturanlar da en güzel evlerde oturanlar da şu anda burada. Ben memnunum, diğer insanlar ne düşünür bilemiyorum" derken aynı bölgede ikamet eden Recep Katırcı da, "Şu anda oturduğumuz evler dört dörtlük mükemmel evler. Daha önce islim damında oturamayan kişiler şu anda villa gibi evde oturuyorlar. Bakanımız Murat Kurum'a şantiye şefi diyenler menfaatlerine ters düşen kişilerdir. Murat Kurum'dan, devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Depremzede Ayfer Başusta ise "77 yaşında annem oturuyor burada, evi çok beğendi. Annem Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza kalpten her zaman dua ediyor. Bakan Kurum her zaman buraya geldi, ilgilendi. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu. - MALATYA

