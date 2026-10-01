Haberler

Depremzede Orhan Akkurt, Dulkadiroğlu'ndaki 34 köy evinden birine yerleşti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Depremzede Orhan Akkurt, Dulkadiroğlu'ndaki 34 köy evinden birine yerleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 6 Şubat depremlerinde evini kaybeden Orhan Akkurt, Aslanbey Çiftliği Mahallesi'nde yapılan köy evine yerleşti. Akkurt, burada 34 köy evi bulunduğunu, su ve elektriğin dört dörtlük olduğunu belirterek memnun olduklarını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerine yerleşen depremzede Orhan Akkurt, "Bizim bu evleri yapma şansımız yoktu, temelini bile atma şansımız yoktu" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan ve yakınlarını kaybeden depremzedeler, devlet tarafından yapılan köy evlerinde yaşamlarını sürdürüyor. Depremde evini kaybeden ardından Dulkadiroğlu ilçesi Aslanbey Çiftliği Mahallesi'nde yapılan köy evlerine yerleşen depremzede Orhan Akkurt, devlet tarafından kendilerine sunulan köy evinden memnun olduklarını söyledi.

"Bizim bu evleri yapma şansımız yoktu"

Orhan Akkurt, depremde evlerinin yıkıldığını ve can kayıpları olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın sayesinde evlerimize kavuştuk. Burada 34 köy evimiz var. Gayet güzel, suyumuz, elektriğimiz dört dörtlük. Bizim bu evleri yapma şansımız yoktu, temelini bile atma şansımız yoktu. Devletimiz bize bu imkanı sundu, biz de memnunuz. Güzel bir şekilde yaşıyoruz burada" dedi.

"Cumhurbaşkanımız bizlere ev yaptı teslim etti"

Eşi Hatice Akkurt ise, "Depremde evlerimiz yıkılmıştı sağ olsun Cumhurbaşkanımız bizlere ev yaptı teslim etti. Devletten 100 koyun başvurusu yapmıştım o çıktı onlara bakıyorum. Köy yerinde hayvancılık yapmak lazım. Çok güzel buralar komşularımız da çok iyi. Kocam arazide çalışıyor yardım ediyor, beraber hayvanlarımıza bakıyoruz" diye konuştu.

Kevser Akkurt da deprem sonrası kendilerine verilen köy evinden memnun olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı

Nereden nereye! Milyonların sevgilisi böyle çekip gitti
Güllü davasında kritik gün! Kızı ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Güllü'nün davası başlıyor! Bir numaralı sanık kızı Tuğyan
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun

Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi

Eyvahlar olsun! Kötü haber geldi
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek

Türkiye'den 11 yıl sonra tarihi adım! Askeri üs devrediliyor
Sinop'ta tekne alabora oldu! 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor

Sinop'ta iki polisin olduğu tekne alabora oldu! 1'i öldü, 1'i kayıp
TSK'nın hava filosu büyüyor! 12 kargo uçağı için İngiltere ile imzalar atıldı

TSK'nın gücüne güç katacak! Dev anlaşma için imzalar atıldı
Şarkıcı Nev'den üzen haber! Karaciğer nakli bekliyor

Şarkıcı Nev'den üzen haber! Donör aranıyor
6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL'ye satıldılar

Koskoca kulüp 1 bardak çay parasına satıldı
Victoria's Secret 2026 kadrosu belli oluyor! Adriana Lima ve Gigi Hadid podyuma dönüyor

Melekler hazır! Moda dünyasının beklediği şova sayılı günler kaldı