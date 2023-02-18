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Depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına, yürek yakan hatıraları diziliyor

Yerel Haberler

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde etkisini gösteren ve Türkiye'yi yasa boğan depremde yaşamını yitirenlerin birçoğu defnedildi. Kayıplarımızın mezar taşlarına ise sevdikleri tarafından onları anımsatan bazı hatıralar asıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ili enkaz altında bıraktı. Can kayıpları her geçen gün artarken Diyarbakır'da tamamlanan enkaz sonrası hayatını kaybedenler defnedildi.

Yakınları tarafından Yeniköy Mezarlığında defnedilen vatandaşların mezar taşına asılan hatıralar yürekleri dağladı. Adıyaman'da Besnispor kalecisi 23 yaşındaki Muhammed Seyyid Orhan'ın mezarlığına bırakılan forma, Beşiktaş Futbol Kulübü sevdalısı 21 yaşındaki Buğra Kalın'ın mezarına yazılan "BJK" yazısı, mezar taşına fotoğrafı yapıştırılan 19 yaşındaki Nurullah Yılmaz, babası Musa Başal ile birlikte defnedilen Kerem bebeğin hatıraları görenleri duygulandırdı.

Depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına, yürek yakan hatıraları diziliyor

Hayatını kaybedenlerin mezar taşlarına yakınları tarafından son giydikleri, bebek kıyafeti ve battaniyesi, gelin duvağı, asker üniforması, baş örtüsü, çocuk ayakkabısı, atkı ve bere gibi giysilerin asılması yürek dağlıyor.

Depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına, yürek yakan hatıraları diziliyor

Kardeşi ve yeğenleri için mezarlıkta dua okumaya gelen Bahattin Ertük, aynı ailede bulunan 5 kişiden 4'ünün vefat ettiğini belirtti. Ertük, "4 kişiydiler Yoldaş apartmanında Allah kimsenin başına vermesin çok zor. Tüm insanlar için aynı acı çekiliyor. Benim ailemden 5 kişi enkazdaydı 1'i kurtuldu 4'ü öldü, dileğim Allah'tan bu acıyı yaşayan herkese sabır versin tüm ölenlere rahmet etsin" dedi.

İşte o kareler:

Depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına, yürek yakan hatıraları diziliyor

Depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına, yürek yakan hatıraları diziliyor

Depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına, yürek yakan hatıraları diziliyor

Depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına, yürek yakan hatıraları diziliyor

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Diyarbakır Türkiye Allah Yerel Güncel Haberler

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