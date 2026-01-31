Protez bacaklarıyla yeniden yaşama tutunan depremzede Emre, yuva kurup evlat sahibi oldu

Hatay'da depremde 2 bacağı ampute olan ve protez bacakları sayesinde yeniden yaşama tutunan 22 yaşındaki Emre Yüksek, asrın felaketi sonrasında evlenerek evlat sahibi oldu. Depremin ardından zor günler geçiren Yüksek, proteziyle araba sürebiliyor ve ailesiyle birlikte doyasıya vakit geçirebiliyor.

Asrın felaketiyle Hatay'da 25 bine yakın can kaybı yaşanırken, çok sayıda kişi enkazdan sağ kurtarılmıştı. Depreme Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde yakalanan 22 yaşındaki Emre Yüksek, enkazdan 2 gün sonra kurtarıldı. Enkazdan kurtarılma anı cep telefonuna yansıyan Yüksek, tedavi sürecinde 2 bacağını kaybetti ve protez bacak takılarak hayatına yeniden başladı. Depremin ardından protez bacaklarıyla yeni bir yaşama başlayan Yüksek, Nur Yüksek ile evlendi ve çocuk sahibi oldu. Yaşamına evladı ve eşiyle devam eden Yüksek; protezi sayesinde araba sürebiliyor ve çok sevdiği ailesiyle özgürce gezebiliyor. Depremden sonra evlenip çocuğum olacağını hiç düşünmediğini ifade eden depremzede Yüksek, depremden sonra tanıştığı eşi Nur ve evladı Yasin Poyraz'la mutlulukla hayatına devam ettiğini söyledi.

"Depremden sonrasında evlendim, bir çocuğum oldu ve kendileriyle birlikte konteyner da yaşıyorum "

Depremde bacaklarını kaybettikten sonra evlenip çocuk sahibi olan Emre Yüksek, "6 Şubat depremine Elektrik Mahallesi'nde yakalanmıştım. Ankara'da bir hastanede sağ sol diz altı iki bacağım kesilmişti. Hayırseverlerimizin desteğiyle birlikte yeni protezlerime kavuştum. Allah onlardan da razı olsun. Onlara da buradan çok teşekkür ederim. Her 6 Şubat geldiğinde üzüntüler içerisindeyiz ve memleket sevdamız var. Depremden sonrasında evlendim ve bir çocuğum oldu. Kendileriyle birlikte konteyner da yaşıyorum. Ailemle birlikte mutluyum ve yaşantıma devam ediyorum. Mutlu bir şekilde yaşayacağımı düşünmüyordum ister istemez enkazın altındaki psikolojiye tabii ki çok kötü oluyor. Ama daha sonrasında birisi bana gelip dese ki evleneceksin, bir çocuğun olacak, mutlu bir şekilde yaşamına devam edeceksin deseydi buna biraz zor karar verirdim. Çünkü o enkazın altında yaşadığım durumlar ve sıkıştığım zamanlar hiçbir zaman aklımdan gitmiyor. Dediğim gibi evlenip mutlu olacağım hiçbir zaman aklıma gelmezdi. Şu an evliyim ve mutluyum" dedi.

"Çocuğumu kucağıma alıp, eşimle el ele tutuşup parkta da yürüyebiliyorum"

Protezleriyle çocuğunu kucağına alıp, eşiyle el ele yürümenin mutluluğunu yaşayan Yüksek, "Eşimle depremden sonra tanıştık, o zamanlarda hala benim psikolojik sıkıntılarım devam ediyordu. Eşim bu durumda en büyük destekçim oldu, depremden sonrasında sürekli yanımda durdu. Kendisiyle birlikte bir hayat kurmaya karar verdik, evlendik ve şu anda hala yanımda durmaya devam ediyor. Her 6 Şubat günü geldiğinde hangi tarih hangi yıl olursa olsun o an ayaklarımın gitmesi, enkazda sıkışmamı ve ben dışarıyı göremiyordum. Antakya'nın durumunu hastanedeyken telefon da izledim. Böyle bir durumun acısı unutulamaz ve birçok kişinin üzerinde birçok vatandaşımızın, abilerimin, kardeşlerimin üzerinde çok büyük bir etki bıraktı. Bu sebepten dolayı hangi yıl olursa olsun 6 Şubat günü unutulamayacak bir tarih oldu. Protezle şu an yürüyebiliyorum, arabayı da rahat rahat kullanabiliyorum. Araba manuel veya otomatik olsun, protezlerim çok büyük bir rahatlığı oldu. Bu sebepten dolayı bütün herkese tekrar teşekkür ediyorum. Çocuğumu kucağıma alıp da yürüyebiliyorum. Eşimle el ele tutuşup parkta da yürüyebiliyorum. Bu sebep dolayı gerçekten çok rahatım ve tekrardan çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY