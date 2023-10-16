- Deprem süreci geniş katılımlı toplantıyla masaya yatırıldı

GAZİANTEP - Deprem sonrası yapılanma süreci değerlendirme toplantısı Gaziantep Valisi Kemal Çeber başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Vali Kemal Çeber'in yanı sıra Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, Melih Meriç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Yardımcıları Muhammet Önder ve Sedat Sezik, AK Parti İl Başkanı Murat Çetin, MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep ve Hasan Kalyoncu üniversitelerinden öğretim üyeleri, İl Müdürleri, Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Özcan, Mimarlar Odası Başkanı Fatma Aslı Tezel, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Burkay Güçyetmez, İnşaat Müteahitleri Derneği Başkanı Bora Kanevitçi, İnşaatçılar Yapıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Özdemir, İş Sağlığı ve Güvenliği Dernek Başkanı Mehmet Taşdemir, İş Sağlığı ve Profesyonelliği Dernek Başkanı Orhun Kalendergil, Büyükşehir Belediyesi ve GASKİ'den temsilciler katıldı.

Toplantının başlangıcında bir konuşma yapan Vali Kemal Çeber, Depremle ilgili sürece ilişkin çalışmaların birçok sektörde ve alanda devam ettiğini, bazen kurumların kendi içerisinde toplantılar yaptığını, bazen alanda faaliyetler gerçekleştirildiğini ve bu faaliyetlerden bir birikim oluştuğunu ve bu birikimleri şehrin bileşenleri olarak değerlendirmeleri gerektiğini düşündüklerini söyledi. Vali Çeber, "hem bizler hangi noktalara vardık değişik konularda onu söyleyelim. Hem de resmi sivil her bir kesimde katkılarını değerlendirmeleri, önerileri alalım düşüncesiyle bir aradayız" dedi.

"Yılsonuna kadar 41 bin kalıcı konut teslim edilecek"

Bu yılsonuna kadar ülkemizde 41 bin kalıcı konutun teslim edileceğini sözlerine ekleyen Vali Çeber, Bunun yaklaşık dörtte birinin Gaziantep'te olacağını hatırlatarak her türlü zorluğa, her türlü eleştirilebilecek, daha iyi olabilir denilebilecek meseleye rağmen sürecin ilimizde iyi yönetilmesiyle mümkün olduğunu dile getirdi.

"İlk tamamlayan il yine Gaziantep oldu"

İhtiyacı olan her bir vatandaşımıza konteynırını ve hayati faaliyetlerini sürdürecek materyalleri temin ettiklerini, afetten göreceli olarak en çok zarar gören il olmadıklarını ancak yıl sonuna kadar 9 bin 700 konut ile en çok konut dağıtımının yapılacağı ilin Gaziantep olacağını, kalıcı konutları da yirmi dokuz Ekim'den itibaren teslim etmeye başlayacaklarını ifade eden Vali Kemal Çeber, "Bir taraftan Büyükşehrimiz büyük bir gayretle altyapıya dönük faaliyetleri her yerde, tüm imkanlarını kullanarak yapıyor. Diğer yerel belediyelerimiz üzerine düşeni yapıyor. Öbür taraftan kurumlarımız gayret ediyor bu anlamda tabii hak sahipliği süreci çok önemliydi. Yani konutları vereceğiniz insanlardan konut sayısı kadar değil. Hak sahibi olan herkesin değerlendirilmesi ve o kuraya tam bir tarafsızlık içerisinde herkesin girmesi gerekiyordu. O süreci yine ilk tamamlayan illerden birisi olduk. Yani böyle iki üç bin sadece kişiyle uğraşan bir iki ili saymazsak ilk tamamlayan il yine Gaziantep oldu. O anlamda da arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yıkım faaliyetlerine de değinen Vali Çeber, "Uyum içerisinde bugün itibariyle yüzde kırk yedilere ulaştık. Bundan 3 ay önce yüzde 11'lerdeydik. Şimdi Şahinbey'de yüzde 36'ya, Şehitkamil de orada tabii çok daha zorlu bir süreç işliyor, yüzde 17'lere ulaştık. İşte Nurdağı'nda yüzde 67, İslahiye'de yüzde 63 gibi genel ortalamada da yüzde 47'ye ulaştık. Tek bir yapıyı yıkmak için ne kadar çok uğraş verildiğini, mülkiyet anlamında, oradaki insanların oradan çıkarılması anlamında, işte altyapıyla ilgili sorunları bertaraf etme anlamında kimi zaman o sokağa alet sokabilme anlamında gerçekten çok ciddi çalışmalar yürütüyor arkadaşlarımız. Yani çok hızlı bir üç ay yaşadık ama hep beraber biz bu işin altından Allah'ın izniyle kalkacağız ve son mağdur vatandaşımız da güvenli, huzurlu, sağlıklı evine girdiği zaman hep beraber elhamdülillah diyeceğiz ve onun mutluluğunu hep beraber yaşayacağız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından geçilen toplantıda, kalıcı konutlardaki son durum, Hak Sahipliği süreci, Yerinde Dönüşüm Projesi uygulama süreci, hasarlı binaların tadilat ve ruhsatlandırma süreci, deprem sonrasında yapılan işlemlerle ilgili vatandaşların bilgilendirmesi konuları masaya yatırıldı. Süreçte ortaya çıkan sorunların çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunularak çözüm önerileri raporlandırıldı. Raporlandırılan görüşlerin ilgili birimler tarafından takibi sağlanarak önümüzdeki dönemde çözümlenmesi için girişimlerde bulunulması planlanıyor.