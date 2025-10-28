Deprem Sonrası Yapı Güvenliği Uyarısı: Tehlike Sürüyor

Depremde asıl tehlikenin yapı güvenliğinde olduğuna vurgu yapan Yüksek İnşaat ve Makine Mühendisi Okan Hocaoğlu, "Deprem bitti sanmayın. Eğer bina güvenli değilse tehlike sürüyor. Artçı sarsıntılar devam ederken en önemli konu, yaşadığınız yapının taşıyıcı sisteminin sağlamlığıdır" dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, bugün sabah saatlerinde aynı merkez üssünde 4,8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depremler, Türkiye'de bir kez daha yapı güvenliği gerçeğini gündeme taşıdı. Depremin ardından yapılması gerekenleri değerlendiren Yüksek İnşaat ve Makine Mühendisi, Hocaoğlu Holding ve Japon Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Okan Hocaoğlu, dikkat çeken uyarılarda bulundu. Hocaoğlu, "Deprem bitti sanmayın. Eğer bina güvenli değilse tehlike sürüyor. Artçı sarsıntılar devam ederken en önemli konu, yaşadığınız yapının taşıyıcı sisteminin sağlamlığıdır" dedi.

"Kolon ve kirişlerdeki en küçük çatlak bile uyarıdır"

Hocaoğlu, özellikle Balıkesir ve çevresindeki vatandaşlara seslenerek, artçı sarsıntılar devam ederken binaların taşıyıcı sistemlerinde gözle görülür bir hasar olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Hocaoğlu, "Kolon, kiriş veya perde duvarlarda çatlak görülüyorsa ya da binada şiddetli sarsıntı hissedildiyse, vakit kaybetmeden yetkililere bilgi verilmelidir. Bu kontroller, can güvenliği açısından hayati öneme sahiptir" şeklinde konuştu.

"Uzun vadede yapı stoğu yenilenmeli"

Hocaoğlu, yapı güvenliğinin yalnızca deprem sonrası değil, sürekli gündemde tutulması gerektiğini vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: "Bina sakinleri, yaşadıkları yapının inşa yılını, kullanılan malzeme kalitesini ve projeye uygun yapılıp yapılmadığını öğrenmelidir. Zeminin sıvılaşma riski araştırılmalı, gerekirse mühendislik desteği alınmalıdır. Yapı stoğunun kalitesini artırmak, gelecekte yaşanabilecek felaketleri önlemenin en etkili yoludur."

"Kentsel dönüşüm artık bir zorunluluk"

Riskli yapılarda yaşayan vatandaşlara da seslenen Hocaoğlu, "Kentsel dönüşüm bir tercih değil, zorunluluk. Eğer bina riskli yapı grubuna giriyorsa, kentsel dönüşüm imkanları mutlaka değerlendirilmelidir. Bu sadece Balıkesir için değil; İstanbul, İzmir, Bursa ve tüm deprem riski taşıyan şehirlerimiz için geçerlidir. Eski ve hasarlı binaların yenilenmesi artık bir can güvenliği meselesidir" diye konuştu.

"Yapısal hasar tespiti en öncelikli konu"

Okan Hocaoğlu açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Vatandaşlarımız en ufak bir şüphe durumunda bile yetkili kurumlardan hasar tespit hizmeti almalıdır. Yapısal hasar belirtilerinin tespiti şu an en öncelikli konudur. Unutmayalım: Deprem değil, ihmalkarlık öldürür." - İSTANBUL