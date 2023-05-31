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Deprem Bölgesine Giden Personele Plaketleri Takdim Edildi

Deprem Bölgesine Giden Personele Plaketleri Takdim Edildi

Yerel Haberler

Bilecik'ten deprem bölgesine giden eğitimcilere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen plaketler takdim edildi. Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesi ilan edilen illerde görev alan idareci, öğretmen ve personele plaketler verildi. Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır, ekip arkadaşlarına teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Bilecik'ten deprem bölgesine giden eğitimcilere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen plaketler takdim edildi.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesi ilan edilen illerde görev alan idareci, öğretmen ve personele Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen plaketleri Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır tarafından verildi. Yazır, "Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum kendilerini tek tek tebrik ediyorum üstün bir başarı örneği sergilediler tabi ki deprem bölgesinde birçok alanda personele ihtiyaç duyuldu hepsinin yeri çok ayrıydı ama öğretmenlerimizin yeri bambaşka. Eğitimi devam ettirebilmek için oradaki çocukları bilinçlendirip durumu en doğru şekilde anlatmak sizlerin elindeydi. Elinizden geleni yaptığınızdan hiç şüphem yok başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Bakanlığı Kahramanmaraş Bilecik Yerel Haberler

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