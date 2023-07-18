Deprem bölgesinde görev yapan ÇAKÜ personellerine vefa

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere giderek çalışmalarda görev alan personel, teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye gönüllü olarak giderek arama-kurtarma ve lojistik hizmetlerinde görev alan Çankırı Karatekin Üniversitesi akademik ve idari personelleri için Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda tören düzenlendi. Törende, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, deprem bölgesinde görev alan üniversite personellerine teşekkür ederek, teşekkür belgesi takdim etti. Personellerin deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatmasının ardından, depremde hayatını vatandaşlar için Kampüs Camiinde Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edilerek dua edildi.

"Bu büyük kırılmanın bizim yaşadığımız döneme denk geleceğini de bilmiyorduk"

Depremin verdiği acıları halen yaşadığını söyleyen Rektör Çiftçi, "Doğu Anadolu Fay Hattı da aktif fay hatlarından birisi ve bu fay hatlarının da kırılma yaşayabileceği sürekli ifade ediliyordu. Bu büyük kırılmanın bizim yaşadığımız döneme denk geleceğini de bilmiyorduk. Depremi yaşamak ayrı bir zorluk. Deprem sonrası da etkisini üzerinizden atmanız, o ortama uyum sağlamanız ve normal hayata dönebilmeniz ise çok ayrı bir zorluk. İşte 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız asrın felaketi hepimizde derin acılar ve derin yaralar bıraktı. Halen etkisini en derin şekilde yaşadığımız bir felaket oldu. Yaşadığımız bu felaket karşısında içine düştüğümüz çaresizlik ise hepimiz için ayrı bir dram oldu. 50 bine yakın vatandaşımızı kaybettik. Bu vefat edenler bizim inancımıza göre şehitler sınıfındadır. Hepsine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.

"İlk andan itibaren arama-kurtarma çalışmaları için uzman bir ekibi çok hızlı bir şekilde bölgeye gönderdik"

Yaşanan depremlerin ardından bölgeye yardım eli uzatmak için hemen harekete geçtiklerini dile getiren Rektör Çiftçi, "İlk andan itibaren deprem bölgesinde görevlendirilen Sayın Valimiz ile istişare ederek neler yapabileceğimizi konuştuk. Bunun dışında YÖK grubumuzda tüm yöneticiler harekete geçti. Orada bir kez daha gördük ki üniversiteler eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirmenin yanında doğal afetlerde de bu ülke için çok önemli görevler üstlendi. Birçok ilde ve özellikle deprem bölgesinde gördük ki en önemli sahalar üniversite kampüsleridir. Birçok koordinasyon merkezi üniversite kampüslerinde kuruldu. Bu süreçte başta rektörlerimiz olmak üzere, üniversiteler tüm benlikleriyle çok önemli sorumluluklar aldılar ve ellerinden geleni yaptılar. Biz, Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak ilk andan itibaren arama-kurtarma çalışmaları için uzman bir ekibi çok hızlı bir şekilde bölgeye gönderdik. Lojistik ve ayni yardım desteğimiz hiç durmadan devam etti. Bunun dışında örneğin Malatya Turgut Özal Üniversitesi kampüsünde yemek çıkmadığını öğrendiğimizde aşçı başta olmak üzere 18 kişilik ekibimizi bu üniversiteye gönderdik. Ekibimiz orada 45 gün kalarak her gün sıcak yemek çıkardı ve insanların karnını doyurdu. ÇAKÜ olarak bu süreçte bir ekip ruhu ve aile aidiyetiyle hareket ettik. Sorumluluğumuzun farkında olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ayrıca Tek Yürek kampanyasında ÇAKÜ ailesi olarak 1 milyon TL'nin üzerinde topladığımız nakdi yardım YÖK tarafından tüm üniversitelere örnek olarak gösterildi ve tüm rektörlerin buna hassasiyet göstererek bir maaşlarını bağışlamaları istendi. Bizim 1 milyonluk vaadimizin karşılığı 70-80 milyonu buldu. Ekiplerimizi gönderirken onların gözünde şunu gördüm; hidip bir an önce orada hayatları kurtarmak. Bir kez daha şunu açık yüreklilikle ifade edeyim ki böyle bir ekibin lideri olmaktan gurur duydum. Şunu bir kez daha gördük ki bizim milletimiz acıyla yüzleştiği zaman geride kalan hiçbir şeyi düşünmeden milli bir ruh ve manevi bir aidiyetle yardıma koşuyor" diye konuştu.

"Keşke millet olarak böyle bir acıyla sınanıp yüzleşmeseydik"

Depremzede vatandaşlar için Çankırı halkının büyük fedakarlıklar gösterdiğini kaydeden Vali Ayaz ise, "Keşke millet olarak böyle bir acıyla sınanıp yüzleşmeseydik. Ama şahsi hissiyatım şudur ki orada olmasam çok büyük üzüntü duyardım. Eğer o bölgede görevlendirilmesem, içimde büyük bir ukde olarak kalırdı. İyi ki ordaydık. Memleketimizin son yüzyılda gördüğü en büyük felaket yaşandı. Bu felaketin acılarının sarılması sırasında biz de oradaydık. Buna binlerce kere şükrediyorum. O felaketin ortasında orada büyük bir emek, gayret ve fedakarlık ile sahada görev yapan binlerce kişi hem de arkada yine binlerce kişiyle lojistik sağlandı. Bu anlamda fedakarlık gösteren başta sizlere ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Orada görev yaparken ihtiyaç duyduğumuz ve bugün istediğimiz her şey yarın elimizde oldu. Bu da sizlerin, aziz Çankırılı hemşerilerimizin ve milletimizin sayesinde oldu. Yaşadıklarımızdan alınacak çok ders var. Geçmiş, geleceğin el feneridir. İnşallah bu el fenerini kullanmayı başarır ve önümüzdeki felaketlere daha hazırlıklı ve tedbirli oluruz. Çünkü bizim coğrafyamızın durumu belli. Ben tekrar emekleriniz gayretleriniz için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ÇANKIRI