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Denizlililer Derneği'nden Emekli Paşalara Veda Etkinliği

Denizlililer Derneği'nden Emekli Paşalara Veda Etkinliği
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İzmir Denizlililer Derneği, emekliye ayrılan Tuğgeneral Halil Ünver ve Albay Yıldırım Pektaş için veda etkinliği düzenledi. Dernek Başkanı Veli Kasap, etkinlikte emekli paşalara başarı dileklerinde bulundu.

İzmir'de yaşayan Denizlililerin kurduğu İzmir Denizlililer Derneği üyeleri veda etkinliğinde bir araya geldi.

İzmir'de yaşayan aslen Denizlili olan hemşehriler, yaş haddinden emekliye sevk edilen 57.Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Halil Ünver ve Kurmay Başkanı Kıdemli Albay Yıldırım Pektaş için bir araya geldi. İzmir Subay Gazinosunda düzenlenen etkinliğe, İzmir Denizlililer Derneği üyeleri ile Denizli kökenli bürokratlar katıldı.

Etkinlikte konuşan İzmir Denizlililer Derneği Başkanı Veli Kasap, "Emekli olan paşamız Halil Ünver ve Albayımız Yıldırım Pektaş'a sivil hayatlarında başarılar dilerim. Bundan sonra paşam ve albayımız ile dernekte birlikte olacağız. Bundan sonra daha güçlüyüz" dedi.

Emekli paşa Halil Ünver ve Albay Yıldırım Pektaş da katılımcılara teşekkür ederek, sivil hayatta İzmir Denizlililer Derneği ile birlikte çalışacaklarını söylediler. Etkinliğe katılan sanatçı Feyzi Önder, Denizli'ye özgü şivesiyle seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarıyla geceye renk kattı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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