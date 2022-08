Denizli yerel haberi: Denizli'nin Avdan Bölgesinde Yurttaşlar, Kömür Ocağı Projesini Protesto Etti.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Avdan bölgesinde yaşayan vatandaşlar, bölgede yapılması planlanan kömür ocağına tepki gösterdi. Köylülerin protestosuna katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Emin olun bu mücadele dalga dalga bütün Türkiye'ye yayılacak. Yeter ki omuz omuza verin. Yeter ki o kömür şirketlerinin, gerçekle ilgisi olmayan vaatlerine hiçbirimiz kanmayalım" dedi.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Avdan bölgesinde, alınan acele kamulaştırma kararı ile açık kömür ocağı işletmesi kurulmak isteniyor. Vatandaşlar; 10 köyün taşınmasına yol açacağını ve tarım arazilerinin olumsuz etkileneceğini belirttikleri projeyi protesto etmek için bir araya geldi.

Köylülerin protestosuna; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, CHP il ve ilçe başkanları, doğa ve çevre platformları, meslek odası ve sendikalar, Tavas ve Kale ilçesinden mahalle muhtarları katıldı.

AYŞE HAZER: BU TOPRAKLARIN ÜSTÜ ALTINDAN ZENGİNDİR

Eylemde konuşan Büyük Menderes İnisiyatifi'nden Ayşe Hazer şunları söyledi:

"Acele kamulaştırılan alanların etrafında çok fazla SİT alanı bulunmaktadır. Kömür madeni yapılması planlanan alanlara çok yakın bulunan Beyağaç Kartal Gölü ve çevresi Orman Bakanlığı tarafından koruma alanı olarak ilan edildiği gibi Türkiye'nin en yaşlı karaçam ormanı da bu alanda bulunmaktadır. Kamulaştırma kararına karşı çıkarak; tarihimize, kültürümüze sahip çıkıyoruz. Danıştay'da açılan iptal davalarının sonuçları beklemeksizin, hukuksuz bir şekilde Avdan bölgesinde çalışmalar ve hareketlilik başlamıştır. Geleceğimize sahip çıkmak için bu yapılanlara sessiz kalmayacağız. Avdan yeraltı su kaynaklarıyla, verimli ormanlarıyla, toprakları ve zeytinlikleri ile Denizli'nin en ciddi gelir kaynaklarından birisidir. Bu toprakların üstü, altından zengindir. Bu sorun sadece Avdan'ın sorunu da değildir. Tüm Denizli halkını, çocuklarımızın geleceği için toprağımıza, çevremize, havamıza, suyumuza sahip çıkmak için mücadeleye davet ediyoruz. Son olarak da bölgedeki yerel yönetimleri, bölgenin tüm milletvekillerini, bu kararın değiştirilmesi için göreve çağırıyoruz. Tavas ovasına, Kale ovasına, tarıma ve geleceğimize sahip çıkalım."

GÜLİZAR BİÇER KARACA: TAVAS OVASINI KÖMÜR KARASINA TESLİM ETMEYECEĞİZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise şöyle konuştu:

"Bu direnişte bu mücadelede yalnız değiliz. Emin olun bu mücadele dalga dalga bütün Türkiye'ye yayılacak, gün gelecek Türkiye'nin dört bir yanından sizin gibi 'Kömür karasına değil; zeytine, buğdaya, tarıma, toprağa, havamıza, suyumuza sahip çıkmak istiyoruz' diyen herkes burada yanınızda olacak. Yeter ki omuz omuza verin. Yeter ki o kömür şirketlerinin, gerçekle ilgisi olmayan vaatlerine hiçbirimiz kanmayalım.

Burada emeği geçen bütün Avdanlı ablalarıma, teyzelerime, çevre köylerden gelen yurttaşlarımıza, çevre illerden gelen çevre örgütlerimize, havasına suyuna her ne pahasına olursa olsun sahip çıkan bütün yoldaşlarımıza, tüm muhtarlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, bizleri yalnız bırakmayan CHP Aydın Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız'a, bu sıcakta sesimizi duyurmak için burada olan değerli basın mensuplarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

O kömür şirketine de burada bulunan bütün mücadele yoldaşlarımızdan aldığımız yetki ile diyoruz ki: Avdan ovasını, Tavas ovasını kömür karasına teslim etmeyeceğiz. Sizleri bu topraklardan, mücadele ederek göndereceğimizi bilin. Bence büyük yük sizde kalsın, derhal bu toprakları terk edin ve kömür karasına son verin."

HÜSEYİN YILDIZ: GELDİKLERİ GİBİ BU KÖYDEN GİDECEKLER

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bugün Denizli'ye Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak destek vermek için geldim. Yolda gelirken gördük, gerçekten doğası, üretimi, zeytini, her şeyi var. Bir firma para kazanacak diye yüz binlerce insanın geçim kaynağını yok ediyorlar. Köyü yok ediyorlar. Oraya tesis kurulduğu zaman bu köy olduğu gibi yok olup gidecek. Bunları yaşadık. Bunları Türkiye'nin her yerinde yaşadık. Kaz Dağları'nda yaşıyoruz, Murat Dağı'nda yaşıyoruz. Türkiye'nin her yerini bu şekilde viran edip gidiyorlar. Şunu bilsinler ki; o beşli çeteye de buradan sesleniyoruz, 8 ay sonra, en geç 10 ay sonra millet ittifakı olarak iktidara geleceğiz, genel başkanımız Cumhurbaşkanı olduktan sonra göreceksiniz, bu sorunların kökten hepsini bitireceğiz. Onlar da geldikleri gibi bu köyden gidecekler."

ŞENİZ DOĞAN: BU MÜCADELE KAZANACAK

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise şunları söyledi:

"Bu mücadeleyi aslında uzun zamandır veriyoruz. Burada yaşayan hemşerilerimizin desteğiyle, azmiyle, mücadelesiyle aslında iki defa bu direniş çok güzel bir şekilde sonuçlanmıştı. Ama son olarak tek adamın sayesinde, bir gecede çıkan kararname ile birlikte tekrardan bu mücadele yeşerdi. Ama bizim inancımız, azmimiz, mücadelemiz devam edecek çünkü onlar bilmiyorlar. Canlıyla düşmanlar, suyla düşmanlar, sizlerin burada özgürce yaşamasını hiç umursamıyorlar. Sizlerin burada hayallerinizin, anılarınızın, umutlarınızın olması onların hiç umrunda değil. Ama ben bugün buradaki bu güzel topluluktan gördüm ki, bu mücadele kazanacak. Ben buna inanıyorum. Merkezefendi Belediye Başkanı olarak da sonuna kadar, her türlü destekte yanınızdayım."

Yapılan açıklamaların ardından Avdan mahallesi sakinlerinden 74 yaşındaki Hatice Hocalar şu şiiri okudu:

"Bayrakları kaldırdı, kömürcüler saldırdı

Askerler gelince, kepçeyi hemen daldırdı

Al bayrağı açalım, yurda güven saçalım

Düşman yurdu basınca biz nereye kaçalım

Vatan için, vatan senden hayat umar

Sen yaşarsan o canlanır

Vatan için ölmek de var

Fakat borcum yaşamaktır"