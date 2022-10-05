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Kuzey Kore'nin fırlattığı füze askeri üsse düştü! ABD ve Güney Kore'den misilleme gecikmedi

Yerel Haberler

Kuzey Kore'nin dün fırlattığı balistik füze, Güney Kore'de bir askeri üs arazisine düştü. Bölgede gerilim artarken Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'ye misilleme olarak Japon Denizi'ne doğru 4 adet karadan karaya taktik füze ateşledi.

Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği orta menzilli balistik füze denemesi bölgedeki ülkeleri alarma geçirirken, Güney Kore ve ABD'den ortak tatbikat ile Pyongyang'a misilleme yaptı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen ortak tatbikat kapsamında Japon Denizi'ne 4 adet karadan karaya taktik füze fırlatıldığı bildirildi. Güney Kore ve ABD güçlerinin Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) ile 4 füze atışı gerçekleştirdiği belirtilirken, hedeflerin başarılı bir şekilde vurulduğu kaydedildi.

ÜSSE DÜŞTÜ

Öte yandan, Güney Kore ordusunun yaptığı bir diğer balistik füze denemesinin ise başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi. Ateşlenen bir Hyunmoo-2 balistik füzesinin anormal bir seyir izledikten sonra bilinmeyen bir nedenle Gangneung şehrindeki askeri üs arazisine düştüğü açıklandı. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, üs yakınında yaşayan bölge sakinlerinin patlama sesi nedeniyle kısa süreli panik yaşadığı öğrenildi.

ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye misilleme tatbikatı

GERİLİM ARTTI

Kuzey Kore dün 5 yıl aranın ardından ilk kez Japonya üzerinden geçen bir balistik füze fırlatmış, 4 bin 600 kilometre uçan orta menzilli balistik füzenin Pasifik Okyanusu'na düştüğü kamuoyuna yansımıştı. Japonya'da hükümet, füzenin Aomori ve Hokkaido eyaletleri istikametine doğru yol alması nedeniyle bölge halkına güvenli alanlara sığınma çağrısı yapmıştı. Pyongyang'ın bu yıl gerçekleştirdiği füze denemelerinin sayısı 23'e ulaşırken, gelişme sonrasında Japonya'nın yanı sıra Güney Kore ve ABD de alarma geçmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (1)

Ütopik Yorumcu:

Adam kafasına göre füze fırlatıyor valla ne güzel

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