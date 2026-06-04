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Sahil Güvenlik Komutanlığının 'Deniz Aslanları' göz doldurdu

Sahil Güvenlik Komutanlığının 'Deniz Aslanları' göz doldurdu
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Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda Ege Denizi'nde düzenlenen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın ikinci senaryosu başarıyla icra edildi. Tatbikatta yangın çıkan yolcu motorundaki kazazedeler kurtarıldı, yangın söndürüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığının sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın ikinci senaryosu da başarıyla tamamlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında iki senaryo halinde icra edilen bölümünün ikinci aşaması da başarıyla gerçekleştirildi.

Tatbikatın ikinci senaryosunda Türk Arama Kurtarma bölgesindeki bir yolcu motorundan yardım çağrısı alınması üzerine yolcu motoru ile telsiz irtibatı kuruldu. Gemide yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Kara Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri'nden 1 tank çıkarma gemisi, Hava Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 korvet, 2 bot, 2 arama kurtarma helikopteri ve KKTC'ye ait 1 sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Bir kazazede kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteri, kazazedelerin yerini tespit etti ve alanı duman kandiliyle işaretledi. Yolcu motoruna ait kurtarma botu içerisinde bulunan bir kazazede Sahil Güvenlik helikopterleri tarafından kurtarılarak TCSG Güven korvetine tahliye edildi. Kurtarma botunda bir kazazede Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopterince kurtarılarak en yakın sağlık merkezine sevk edildi. Kurtarma botunda bulunan bir kazazede de Jandarma Genel Komutanlığı helikopterince kurtarıldı. Kurtarılan kazazede daha sonra TCSG Güven korvetine tahliye edildi. Kurtarma botunda bulunan bir kazazede de Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteri aracılığıyla kurtarılarak en yakın sağlık merkezine sevk edildi.

TCSG Güven ve KKTC SG-03 tarafından su topları kullanılarak yolcu motorundaki yangına müdahale edildi. Yangın söndürüldükten sonra yolcu motoru, emniyetli bir limana götürülmek üzere TCSG Güven tarafından yedeklendi. Ege Denizi'nin uluslararası sularında gerçekleştirilen tatbikatın fiili bölümü başarıyla tamamlandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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