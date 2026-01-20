Manisa'nın kültürel değerleri kadraja yansıdı

Zeytinle emeği, mesir macunuyla tarihi kadraja alan denetimli serbestlik yükümlüleri, fotoğraf sanatı aracılığıyla Manisa'nın kültürel mirasına dikkat çekti.

Manisa'da Denetimli Serbestlik kapsamında yürütülen fotoğrafçılık kursuna katılan yükümlüler, düzenlenen uygulamalı fotoğraf çekim çalışmasıyla Manisa'nın köklü kültürel ve tarihideğerlerini fotoğraf sanatıyla buluşturdu. Denetimli Serbestlik kapsamında yürütülen fotoğrafçılık kursuna katılan hükümlüler, Manisa'nın simge değerleri arasında yer alan zeytin ve mesir macununu fotoğraf karelerine taşıdı. Çalışma kapsamında zeytin ve mesir macunu, kursiyerlerin objektifinden yeniden yorumlandı.

Yüzyıllardır Manisa'nın ekonomik, kültürel ve toplumsal kimliğinde önemli bir yere sahip olan zeytin; bereketi, emeği ve sürekliliği simgelerken, mesir macunu ise Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihiyle şehrin manevi ve kültürel mirasının en güçlü sembollerinden biri olarak öne çıkıyor. Fotoğraf çekimlerinde bu iki değerin sadece bir ürün olarak değil, Manisa'nın yaşam biçimini ve tarihi birikimini yansıtan kültürel unsurlar olarak ele alınması dikkat çekti. Topluma kazandırma ve kişisel gelişimi destekleme amacıyla yürütülen fotoğrafçılık kursu çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmada, kursiyerler hem teknik fotoğraf bilgilerini sahada uygulama imkanı buldu hem de Manisa'nın kültürel ve tarımsal mirasını sanatsal bir bakış açısıyla yorumladı.

Fotoğrafçılık kursu kapsamında gerçekleştirilen uygulamalı çalışmada hükümlüler, ışık kullanımı, kompozisyon, detay yakalama ve hikaye anlatımı gibi temel fotoğraf tekniklerini sahada uygulama fırsatı buldu. Zeytinin doğayla olan ilişkisi, üretim sürecindeki emeği ve mesir macununun renkleri, dokusu ve tarihi anlamı fotoğraf karelerine yansıtıldı. Böylece Manisa'nın kültürel belleğinde önemli yer tutan bu değerler, sanatsal bir bakış açısıyla kayıt altına alındı.

Denetimli Serbestlik bünyesinde yürütülen bu tür sosyal ve kültürel faaliyetlerle, hükümlülerin toplumsal hayata uyum süreçlerinin desteklenmesi, kişisel yeteneklerini keşfetmeleri ve üretken bireyler olarak kendilerini ifade edebilmeleri amaçlanıyor. Aynı zamanda Manisa'nın kültürel değerlerinin genç kuşaklar ve toplumun farklı kesimleri tarafından daha yakından tanınmasına katkı sağlanması hedefleniyor.