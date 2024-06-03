Üye Girişi
Haberler

Dedesini çizmesiyle yeteneği ortaya çıkan otizmli ressam Okan'ın resimleri hayran bırakıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniyeli otizmli ressam Okan Mert Gönül, hayata resim yaparak tutunuyor. Otizmli ressamın yeteneğini ortaya çıkaransa 9 yaşındayken boş kağıda çizdiği dedesinin resmi oldu.

Dedesini çizmesiyle yeteneği ortaya çıkan otizmli ressam Okan'ın resimleri hayran bırakıyor

OSMANİYE - Osmaniyeli otizmli ressam Okan Mert Gönül, hayata resim yaparak tutunuyor. Otizmli ressamın yeteneğini ortaya çıkaransa 9 yaşındayken boş kağıda çizdiği dedesinin resmi oldu.

Osmaniye'de yaşayan 14 yaşındaki otizmli Okan Mert Gönül'ün resim çizmeye olan ilgisi 9 yaşında fark edildi. Ailesi tarafından resim yapması için verilen kağıtlara dedesinin resmini çizen Gönül'ün yeteneğini gören ailesi onu resim yapmaya yönlendirdi. Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde açılan resim kurslarında aldığı eğitimlerle yeteneğini geliştiren Gönül, yaptığı resimlerle kendine hayran bırakıyor. Bugüne kadar bir çok kişisel resim sergisi açan Gönül'ün en büyük hayali üniversite okuyup ressam veya resim öğretmeni olmak.

Oğlunun küçüklüğünden beri resime merakının olduğunu ama yeteneğini dedesinin resmini çizdiğinde fark ettiklerini söyleyen anne Zübeyde Gönül, "9 yaşındayken dedesi misafirliğe gelmişti, sıkıldığında resim yapmak için elini kağıt kaleme aldı. O zaman dedesini çizdi ve çok güzel çizmişti. Ondan dolayı biz bu yeteneğini fark edip kurslara gönderdik. Şu an gayet iyi durumda hayal gücü genişliyor daha çok resimle ilgilendikçe sosyalleşmesi de ilerliyor. Önceden çok içine kapanık, utangaç bir çocuktu ama şimdi gayet sosyal, herkesle konuşuyor utanması kalmadı, çekingenliği gitti. İnşallah ilerleyen zamanlarda ressam, resim öğretmeni olmasını isterim. Kendini tek başına idam edecek bir yere gelsin, biz olmadan da yaşayabileceği duruma gelsin" diye konuştu.

Küçük yaştan beri ressam olmak istediğini söyleyen Okan Mert Gönül, "Ben resmi ilk defa 4 yaşındayken gördüm. Ben kendim ressam olmaya çalıştım, mümkün değildi. Her şey kalabalıktı ama şimdi büyüdüm resim kursa gittim. Resim kursunda ayıcıkları çizdim milyonları çizmiştim. Daha sonra Gençlik Merkezi'nin kursuna gittim gölgeleri de yapabiliyorum, çiçeği yaptım, babanın resmini, dedemi, komşunun arabasını, ailemi çizdim" dedi.

Gençlik Merkezi'nde görevli Görsel Sanatlar Öğretmeni Sultan Öztürk, "Okan'la çalışmalarımız ilk aşamasına göre çok fazla yol kat ettiklerini bu çalışmasındaki kat ettiği yol bizim için çok önemliydi. Bu yüzden ailesini de kutluyorum. Otizmin gerilemesinde veya duraklamasında yeteneği keşfedilen çocukların bu tür kurslarda çok etkisi olduğunu gözlemledik. Bu yüzden Okan'ın herkese örnek teşkil etmesini istiyoruz. Onu Güzel Sanatlar Lisesi'ne ve üniversiteye, fakülteye de hazırlayacağız kısmet olursa. Bu konuda gelişimini devam ettirecek ailesini bu çabalarından dolayı kutluyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmaniye Ressam Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

Bakmadan Geçme

BİM AKTÜEL KATALOĞU 3-6 HAZİRAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne demek? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programı nedir? Hakkari Belediye Başkanı Akış'ın yerine kim atandı? Hakkari Belediye Başkanı kim? ALİ ÇELİK KİMDİR? Hakkari Valisi Ali Çelik kimdir, kaç yaşında, yeni görevi ne? Kira zam sınırı ne zaman kalkacak? Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı? Temmuz'da kiraya ne kadar zam yapılabilir? İL DIŞI BAŞVURU EKRANI! Öğretmen il dışı atama başvuruları başladı mı, başvuru ekranı ne zaman açılacak? Et fiyatları neden düştü? 1 kilo et kaç TL 2024? Inditex indirimi ne zaman 2024? Inditex Haziran ayı indirimleri ne zaman başlayacak? Hangi markalara indirime girecek? HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? 2024 Haziran kira artışı ve kira zammı ne kadar olur? Hakkari Belediye Başkanı kimdir? Hakkari Belediye Başkanı neden gözaltına alındı, olay ne? Mayıs ayı enflasyon oranı ne? Mayıs ayında enflasyon yüzde kaç arttı? MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Beş aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? TÜİK MAYIS ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI! 2024 Mayıs ayı enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 YKS SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA! YKS ne zaman, saat kaçta? Kurban Bayramı'nın 1 günü hava nasıl olacak? İstanbul'da Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar

Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title