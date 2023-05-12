Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesine ödül

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri yarışmasında "En İyi Kamu Hizmeti Mimarisi" kategorisinde ödül aldı ve bir üst yarışma olan Uluslararası kategoriye de katılma hakkı kazandı.

İnşası yalnızca 12 ayda tamamlanan ve açılışına sayılı günler kalan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, proje dosyası ile ödüle hak kazanarak dünya kamuoyunun dikkatini çekmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yapımı hızlandırılan ve dünya standartlarının çok üzerinde bir anlayışla inşa edilen Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin açılışı önümüzdeki aylarda yapılacak.

"Dünya'da başka bir örneği olmayan tek proje"

Bugün Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde inşası tamamlanan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nde düzenlenen program ile alınan ödül ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "Bu proje kalplerimizi ve gönüllerimizi ısıtıyor, bu çok kaliteli bir proje 70'i aşkından oluşan üyelerin oylarıyla ödüle layık görüldü. Yabancı ülkelerde yalnızlık bakanlığı kuruluyor bildiğiniz üzere bu tip yapılacak kurumlar sadece insanların karnını doyurmak ve bakımını sağlamak değildir. En gelişmiş şekilde sosyal yaşama uyumları sağlanmaktadır. Dünyada bir benzeri olmayan bir projedir, hiçbir yerde böyle kuşatıcı bir proje yok biz rastgele böyle bir ödülü almadık. Önümüzdeki aylarda heyetimizle gidip ödülümüzü kendimiz teslim alacağız. Bu projemiz 36 ayda yapılması ümidi ile tasarlanmıştı temel atma töreninde Cumhurbaşkanımızın 12 ayda yapılması talimatının ardından çalışmalar hızlandı. Zaman zaman burada 1600 personel çalıştı ve Cumhurbaşkanımızın sözünü yere düşürmedi, şuan belirtilen 12 aylık süreden daha 2 ay vaktimiz var. Medeniyet, vatanseferlik, milliyetçilik eserler ile belli olur. Açılışa dünya basınında davet ederk burada ağırlayacağız çünkü eşi benzeri olmayan bir proje" açıklamalarında bulundu.

"İlçemizde onlarca eser var ama en memnun edeni içerisinde bulunduğumuz bu kurum"

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ise, "İlçemizde bir çok yatırım ve eser var ama onların içerisinde en müstesna olanı ve bizi ziyadesiyle mutlu eden yatırım olan içerisinde bulunduğumuz bu müessesedir. İlçemizin genelinde büyük bir memnuniyet oluşturmuştu bu proje, yapılan hizmetler ilçenin fiziki gelişimine katkı sunduğu gibi böyle bir müessesede hayrı ve berekeri ile birlikte geliyor. Alınan bu ödül sadece bir binanın tasarımına ve inşasına verilmiş ödül olmaktan öte bu binanın bir ruhu ve maneviyatı olduğu içindir. Geçmişten bugüne nice insanların barınıp sığındığı böyle mükkemmel bir esere sahip çıkan herkese minnettarız. Ödülü alan mimarlık şirketimize ve kısa sürede inşayı tamamlamaya çalışan yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullnadı. - İSTANBUL

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