Darende'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Darende'de anız yangını

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay akşam saatlerinde Darende ilçesi Balaban Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgedeki geniş bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.