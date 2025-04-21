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Darende'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Darende'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Balaban Mahallesi'ndeki geniş bir arazide bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Darende'de anız yangını

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay akşam saatlerinde Darende ilçesi Balaban Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgedeki geniş bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMET HÜSEYİN UĞUR - Yerel
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