Cumhuriyetin 102. Yılı Ortaseki Ormanları'nda Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyetin 102. yılı; doğanın kalbinde birlik, coşku ve milli gururla kutlandı.

Aktivitede ekibi öncülüğünde; Genç Kızılay Kayseri ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Cumhuriyet Coşkusu Ortaseki'de' etkinliği, Hacılar ilçesine bağlı Ortaseki Ormanları'nda yüzlerce katılımcının iştirakiyle gerçekleşti. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan aktivite ekibi etkinlik sorumlusu Gökhan Beyoğlu; "Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde, bu topraklara, bu coşkuya ve bu birliğe sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün burada sadece bir bayramı kutlamıyor; Genç Kızılay ve Orman Bölge Müdürlüğü gibi değerli paydaşlarımızla el ele vererek, doğaya karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyor ve geleceğe umut ekiyoruz. Bu birliktelik; cumhuriyetin temel değerlerinin en güzel göstergesidir. Ortaseki'den yükselen bu coşku, tüm Türkiye'ye yayılacaktır" dedi. Genç Kızılay Kayseri İl Başkanı Melike Hurç ise; "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde vurguladığı gibi bu ülkenin geleceği bizlere emanettir. Cumhuriyet; biz gençlerin omuzlarında yükselecek" diyerek gençlere cumhuriyetin mirasına sahip çıkan bir nesil olma sorumluluğunu hatırlattı. Konuşmaların ardından fidan dikimi etkinliğiyle doğaya bir miras bırakıldı. Gönüllüler; ellerindeki fidanları toprakla buluştururken, cumhuriyet'in köklerinin bu topraklarda her daim yeşereceğini simgeleyen anlamlı bir görüntü oluştu. Ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi. Katılımcılara yangınla mücadelede ilk müdahale yöntemleri uygulamalı şekilde anlatıldı.

Yürüyüşe başlanmadan önce katılımcılar, orman terapisi deneyimi yaşadı. Doğanın içinde yapılan farkındalık etkinlikleriyle katılımcılar hem zihinsel bir sakinlik kazandı hem de güne ruhsal olarak hazırlandı. Programın ana teması olan cumhuriyet yürüyüşü başladı. Türk Bayraklarıyla donatılmış orman yolları, korteje katılan yüzlerce gönüllüyle kırmızı beyaza büründü. Katılımcılar ellerinde bayraklarla marşlar söyleyerek, adım adım cumhuriyetin 102 yıllık onur yürüyüşünü gerçekleştirdi. 'Ne mutlu Türküm diyene!' sesleri Ortaseki ormanlarında yankılandı. Kortej boyunca dalgalanan bayraklar, cumhuriyetin ruhunu yeniden canlandırdı.

Yürüyüşün ardından alanda toplanan katılımcılara çorba ikramı yapıldı, canlı müzik eşliğinde cumhuriyet coşkusu doruğa çıktı. Gönüllüler hem Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın hem de doğayla iç içe olmanın mutluluğunu yaşadı. Günün sonunda, fidan dikiminden orman terapisine, yangın tatbikatından bayrak yürüyüşüne kadar her etkinlik, doğa ve cumhuriyet sevgisini birleştiren unutulmaz bir tablo oluşturdu. - KAYSERİ