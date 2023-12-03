Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 projenin açılışı yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında kente kazandırdığı 100 projenin toplu açılışını gerçekleştirdi. Festival havasında geçen açılışta belediye bünyesindeki engelli mehteran takımı da sahne aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde birçok etkinlik de düzenlendi. Alanı dolduran binlerce kişi etkinliklerde büyük coşku yaşadı. Programda sahne alan Engelliler Koordinasyon Merkezi Engelsiz Mehteran Takımı tarafından sunulan gösteri izleyenleri adeta mest etti.

"Tarihi güzellikleri koruyarak modern Şanlıurfa'yı inşa edeceğiz"

Şanlıurfa'nın tarihi dokusunu koruyarak yeni Şanlıurfa'yı inşa ettiklerini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen bu muhteşem törenle, açılışını yaptığımız hizmet ve eserlerin şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 'Büyükşehir büyük sevda ister' diyerek bilgiyle, deneyimle, hayallerimizle ete kemiğe bürünmüş yatırımlardır. Şehrimizin hizmetine sunduğumuz bu projeler, ulaşımdan altyapıya, çevreden kültür sanata, kentsel dönüşümden park bahçeye, modern caddelerden sosyal hizmetlere, kırsal hizmetlerden tarım ve hayvancılığa, imar faaliyetlerinden fen işlerine kadar birçok alanı kapsıyor. Şanlıurfa'nın tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini daha da öne çıkaran bu projeler, gelecek nesillere daha iyi bir şehir bırakma hedefimizin bir parçasıdır. Şanlıurfa tarihi ve doğal güzelliklerin şekillendirdiği, hemen her karışından tarihi eserlerin fışkırdığı bir şehirdir. Bir yandan geçmişi muhafaza etmek, bir yandan da, geçmişin birikimi üzerine geleceği, inşa etmek gibi ağır bir yükün altına girdik. Tarihi yapı ve sokaklarımızı restore ettik, şehrin kalbine yeşil alanlarla nefes aldırdık. Geçmiş ile geleceğin, tarih ile modernin, yeşil ile şehrin adeta kucaklaştığı yeni bir Şanlıurfa inşa ettik. Kültür ve sanata, kadın ve aile hizmetlerine, gençlik spor ve eğitim faaliyetlerine de azami önem vererek bu alanlarda da nitelikli hizmetler gerçekleştirdik. Bize emanet edilen bu şehrin Belediye Başkanı olarak, Şanlıurfa'mızı layık olduğu şekilde geleceğe taşımayı sorumluluk kabul ediyorum. Bizler, dur durak bilmeden, yaptıklarımızla yetinmeden koşuyoruz, koşacağız. Büyük projelerimizi sürdüreceğiz, yeni projelere başlayacağız" dedi.

"Şanlıurfa bir dünya markasıdır"

Ulusal ve uluslararası arenada Şanlıurfa'nın hak ettiği yerde olmasını sağlamaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Beyazgül, "Tıpkı geçtiğimiz günlerde UNESCO tarafından müzik şehri seçilmemiz gibi, ilimizde turizmi canlandıran '2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti' seçilmemiz gibi. Bu kazanımlar, şehrimizi dünya gündeminde tutmaya devam edecek, Şanlıurfa'mız 2024 yılında da Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir. Hemşehrilerimizin talepleri ve paydaşlarımızın görüşleri doğrultusunda katılımcı belediye anlayışını benimsiyoruz. İnsanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel şehirler imar etmek için, tam kadro milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Tek derdimiz Şanlıurfa"

Tek dertlerinin Şanlıurfa'ya yapılan hizmetleri daha da ileriye götürmek olduğunu ifade eden TBMM Başkanvekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ ise, "Şanlıurfa'mız için yararlı eserlerin hizmete alınmasından sonra bu resmi açılışında sizlerle birlikte olmaktan milletvekili arkadaşlarımız adına her birinizi selamlamaktan büyük bir onur duyduğumu ifade ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şanlıurfa'mız hizmetin en iyisine, en güzeline ve en mükemmeline layıktır. AK Parti iktidarları döneminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Şanlıurfa'mıza nice sayısız eseri beraber kazandırdık. Şanlıurfa her geçen gün değişti, gelişti ve daha iyi bir noktaya geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül, bu projelerin bir kısmını gösterdi. Sunumda yapılan eserleri gördük. Devasa projelerin hayata geçtiğini, hizmete döndüğünü, Şanlıurfa'nın ve Şanlıurfalı hemşehrilerimizin emrine sunulduğunu hep beraber gördük. Bundan sonra da Şanlıurfa'nın bütün ihtiyaçları için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsında tüm ekibini kutluyor, burada hayata geçirilen ve açılışını yaptığımız proje ve yatırımların hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise Şanlıurfa'ya kazandırılan ve Cumhuriyet'in yüzüncü yılında toplu açılışı yapılan 100 eserin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Yapılan konuşmaların ardından Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın okuduğu duanın ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek 100 eserin açılışı yapıldı.

Açılışa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, eşi Betül Beyazgül, TBMM Başkanvekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TBMM İdare Amiri ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Mehmet Ali Cevheri, Hikmet Başak, Abdurrahim Dusak, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Ali Kurt, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - ŞANLIURFA