Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Menteşe'de coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) 61. yılında, Aydın-Marmaris etabına ev sahipliği yapan noktalardan biri de Muğla'nın Menteşe ilçesi olurken, dünya yıldızlarını ağırlayan ilçede renkli görüntüler oluştu.

Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışın merakla beklenen 2. etabı olan Aydın-Marmaris parkurunda pedallar, Ege'nin eşsiz doğasında rekabet için döndü. Dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel bisikletçiler, parkur güzergahı üzerinde yer alan Menteşe ilçesinden geçiş yaptı. Saat 15.00 sıralarında ilçe merkezine ulaşan sporcuları, yol kenarlarında toplanan yüzlerce vatandaş ve öğrenci büyük bir coşkuyla karşıladı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla sporculara moral veren öğrenciler, bisikletçilerin yüksek süratle geçişini ilgiyle takip etti. İlçede sporun birleştirici gücü sayesinde adeta bir festival havası yaşandı.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından takip edilen organizasyon, Menteşe'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımına da katkı sağladı. Hem sporcuların üst düzey performansı hem de güzergah boyunca halkın gösterdiği yoğun ilgi, TUR 2026'nın unutulmaz anları arasına girdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

