Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi yaptığı şehit eşi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi yaptığı Hataylı şehit eşi Ayşegül Yılmaz, Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini belirterek, devletin yanlarında olduklarını bilmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

2007 yılında Şırnak'ta görev yerine intikali sırasında tuzaklı mayının patlaması sonucu şehit olan Piyade Er Süleyman Yılmaz'ın ailesi Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki yuvasında yaşamını sürdürüyor. Şehit ailesini geçtiğimiz gün ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, aileye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu iletti. Yayman, görüşme esnasında aileyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü.

"Cumhurbaşkanımızın yanımızda olduğunu bilmek, bizi çok memnun etti"

Şehit eşi Ayşegül Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileriyle yaptığı telefon görüşmesiyle birlikte mutlu olduklarını belirterek "Eşim 9 Temmuz 2007 yılında Şırnak'ta şehit oldu. Eşim şehit olduğunda oğlum 3 yaşındaydı, kızıma hamileydim. Oğlum şuan 22 yaşında, kızımsa 18 yaşında. Geçtiğimiz gün bizi sayı Cumhurbaşkanımız aradı ve görüşme gerçekleştirdik. Halimizi, hatırımızı sordu. Cumhurbaşkanımızın yanımızda olduğunu bilmek, bizi çok memnun etti. Rabbim bin kere razı olsun, bizler çok memnun etti. Kendimizi daha güçlü hissediyoruz ve yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Devletimizin arkamızda olduğunu bilmek bizi gerçekten mutlu ediyor" dedi.

"Terörsüz Türkiye sürecini destekliyorum, bizim ocağımıza ateş düştü ama Rabbim başka kimsenin ocağına ateş düşürmesin"

Terörsüz Türkiye sürecini desteklediğini ifade eden şehit eşi Yılmaz, terörün Türkiye'de son bulmasını istediğini belirterek "Terörsüz Türkiye sürecini destekliyorum, bizim ocağımıza ateş düştü ama Rabbim başka kimsenin ocağına ateş düşürmesin. Bizim gibi nice şehit aileleri var, Terörsüz Türkiye sürecini destekliyorum ve terörün Türkiye'de tamamen bitmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın destekçisiyim, kendilerinin yanındayım" dedi. - HATAY