Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alan Kaymakam Demirelli: 'İdareci mazeret üretmez, imkansızlıklar içinde başarır'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende "Yılın İdarecileri" ödülüne layık görülen Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, 1200 veliye ulaştıkları "Ebeveyn Atölyeleri" projesini ve 25 yıllık mesleki tecrübelerini anlattı. Demirelli, "İdareci, imkansızlıklar içinde bir şeyleri başarabilen kişidir. İmkansızlıklara sığınılarak mazeret üretmek mesleğin doğasına uygun değildir" dedi.

Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen mülki idare amirlerinin katıldığı törende onurlandırılmanın, 25 yıllık meslek hayatının en anlamlı anlarından biri olduğunu belirtti. Ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almanın kendisini ayrıca gururlandırdığını dile getiren Demirelli, "Bu durum, milletimize ve vatandaşımıza hizmet etme noktasında bizleri daha da gayrete getirdi. Bu sorumluluğun bilinciyle vatandaşlarımıza daha iyi kamu hizmeti ulaştırmak için daha büyük bir gayretle çalışacağız" dedi.

"1200'e yakın velimize ulaştık"

Ödüle konu olan "Ebeveyn Atölyeleri" projesinin geçen yıl başlatıldığını hatırlatan Demirelli, projenin amacının aileleri bilinçlendirerek çocukların en iyi şekilde yetişmesini sağlamak olduğunu kaydetti. Çocukların akademik ve sosyal gelişiminde erken çocukluk döneminin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Demirelli, şöyle devam etti:

"Eğitim aslında önce ailede başlıyor, sonrasında okulda devam ediyor. Okullarımızda açtığımız atölyelerde anne ve babalarımıza; erken çocukluk döneminde nasıl yaklaşılması gerektiği, sınır koyma, çocukların teknolojik bağımlılıkla mücadelesi ve ergenlik dönemindeki çocuklara yaklaşım konularında eğitimler veriyoruz. Şu an 20 rehberlik öğretmenimiz bu kurslarda görev alıyor. Bugüne kadar 1200'e yakın velimize ulaştık. Hem annelerimiz hem babalarımız bu eğitimlerden son derece memnun. Projeyi daha da geliştirerek devam ettirmeyi hedefliyoruz."

"Makamlar şahsi ikbal için değil, hizmet için kullanılmalı"

Günümüzde gelişen iletişim kanallarının ve sosyal medyanın kamu yönetimindeki yerine de değinen Demirelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıdaki uyarılarına atıfta bulundu. Mülki idare amirlerinin önceliğinin vatandaşın gönlüne dokunmak olması gerektiğini vurgulayan Demirelli, "Cumhurbaşkanımız, bu platformların kişilerin ön plana çıkmasından ziyade, hizmetin ön plana çıkarılarak kullanılması gerektiğine vurgu yaptı. Şahsi ikbal beklentisiyle kullanılmaması yönünde tavsiyesi oldu. Sonuçta bu makamlar bize vatandaşa hizmet etmek için emanet edilmiş makamlar. İnsanımız gönlüne dokunanı muhakkak sever. Sosyal medyadan belki bir yere kadar tanınabilirsiniz ama bunun arkasını hizmetle dolduramazsanız kalıcı olamazsınız. Şeffaf, doğal ve samimi olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Genç idarecilere tavsiyeler

Mesleğe yeni başlayan genç idarecilere de önemli tavsiyelerde bulunan Demirelli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu mesleğin halka ve millete hizmet etme makamı olduğunun bilincinde olsunlar. Sürekli vatandaşlarımızla diyaloğu açık tutsunlar. İdareci, imkansızlıklar içinde bir şeyleri başarabilen kişidir. İmkansızlıklara sığınılarak mazeret üretmek mesleğin doğasına uygun değildir. Sürekli aktif olmaya çalışsınlar, vatandaşımız her güzel yapılan işin arkasında durur. Genç yaşlarda edindikleri tecrübe, ilerleyen zamanlarda aynı gayret ve azmi sürdürmeleri için onları motive edecektir." - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı