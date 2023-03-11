Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Bornova Belediyesi'nin Malatya'da Kurduğu Çadırkenti Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bornova Belediyesi'nin Malatya Yeşilyurt’ta kurduğu çadırkenti de ziyaret etti. Bornova Belediye Başkanı Başkan İduğ ile birlikte Karadeniz çiftinin çadırına konuk olan Kılıçdaroğlu, İduğ’dan belediyenin deprem bölgelerindeki çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı, Mehmet Karadeniz ve eşi Kezban Karadeniz ile çay içip sohbet etti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bornova Belediyesi'nin Malatya Yeşilyurt'ta kurduğu çadırkenti de ziyaret etti. Bornova Belediye Başkanı Başkan İduğ ile birlikte Karadeniz çiftinin çadırına konuk olan Kılıçdaroğlu, İduğ'dan belediyenin deprem bölgelerindeki çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı, Mehmet Karadeniz ve eşi Kezban Karadeniz ile çay içip sohbet etti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesindeki ziyaretleri sürüyor. Kılıçdaroğlu, dün Malatya Yeşilyurt'ta Bornova Belediyesi'nin kurduğu çadırkenti ziyaret etti. Mehmet Karadeniz ve eşi Kezban Karadeniz'in yaşadığı çadıra konuk olan Kılıçdaroğlu, burada Karadeniz çiftiyle sohbet etti, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'dan bilgi aldı.

Depremzede Mehmet Karadeniz, "Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ sağ olsun. Bizlere gerçekten çok sahip çıktı. Çadırın yanı sıra gönderdiği diğer yardım malzemeleriyle de bize destek oldu" dedi.

"YARDIM 1200 KİLOMETRE ÖTEDEN GELDİ"

Kılıçdaroğlu daha sonra Başkan İduğ'la birlikte Bornova Belediyesi'nin aynı alanda kurduğu kreşi ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Yoğun bir ilgiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği depremzedeler, ihtiyaç duydukları yardımların yakınlarından değil, 1200 kilometre uzaktaki İzmir'den geldiğini ifade ederek, tüm personeli ve imkanlarıyla yanlarında olan Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

"ÇADIR KURMAKLA KALMIYORUZ"

Depremin başından bu yana yaptıkları çalışmalarla ilgili Kılıçdaroğlu'na bilgi veren Başkan İduğ, yurtdışından ithal ettikleri 2 bin 500 çadırı deprem bölgesindeki illere kurduklarını, buna ek olarak 2 bin çadır siparişi daha verdiklerini söyledi. Sadece çadır kurmakla kalmadıklarını buralarda yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyleyerek, "Şu an bulunduğumuz ve 600 depremzedeye barınma imkanı sağladığımız Malatya Yeşilyurt'taki çadır kentimizde tuvaletten duşa, çocuk parkından kreşe, başta sobalar olmak üzere çadırların içinde ihtiyaç duyulan malzemelere kadar her şeyi düşündük" dedi.

"DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Sadece çadır getirip kurmakla kalmayacaklarını buradaki ihtiyaçların karşılanması için görev yapan personelin de çok önemli olduğunu belirten Başkan İduğ, "Bu uzun bir süreç. Bundan sonraki süreçte en önemli ihtiyaç konteynerler olacak. Konteyner kentlerin kurulması için de çalışmalarımıza başladık. Deprem bölgesinden elimizi hiç çekmeyeceğiz. Türkiye olarak tek yürek olduk. Tüm vatandaşlarımızla birlikte yaralarımız sarılana kadar var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 160 personelimizle bölgedeyiz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.