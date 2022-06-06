Conceta Projesi'nde Akustik Ses Cihazının Testi Yapıldı - Haberler

MUSTAFA USTA

Koruma altındaki yunusların ölümünü engellemek için başlatılan Conceta Projesi kapsamında Sinop açıklarında üzerinde çalışılan akustik ses cihazının testi yapıldı. Proje Genel Koordinatörü Ümit Aydın, yaptıkları çalışmalar sırasında ağlara takılma sonucu yunus ölümlerinin epey fazla olduğunu tespit ettiklerin belirterek, cihazın ağlara takılmasıyla hem yunus ölümlerin azalacağı hem de balıkçıların kayıplarının önleneceğini söyledi.

Conceta Projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren uzman ve akademisyenlerden oluşan ekip, Sinop açıklarında akustik ses cihazının testini gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında denizde onlarca yunus ölüsüne rastlandı.

Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Proje Genel Koordinatörü Ümit Aydın, şu açıklamaları yaptı:

"YUNUS ÖLÜMLERİYLE SONUÇLANAN TRAJİK OLAYLAR BAYAĞI FAZLA"

"Conceta projesi adı altında Karadeniz'de Romanya, Sinop Üniversitesi ve balıkçı kooperatifi ile bir proje yürütmekteyiz. Bu projenin amacı balıkçı ağlarına takılan yunusların ölümleriyle sonuçlanan kazaların önüne geçebilmek için Avrupa'dan uyarladığımız bir cihazı buradaki ağlara takarak, yunuslara ağları fark etmelerini sağlayacak bir sistem üzerinde çalışma yapmaktayız. Yaptığımız çalışmalar neticesinde ağlara takılarak yunus ölümlerinin bayağı fazla olduğunu tespit ettik. Kamuoyu bunun sadece karaya vuran yunus ölülerini fark etmekteydi. Oysaki yaptığımız çalışmalarda balıkçıların günlük yaşamında sürekli karşılaştıkları, ağlarının parçalandığı, yunusların ölümleriyle sonuçlandığı trajik olayların bayağı fazla olduğunu gördük ve bu nedenle projemizin daha da önemli olduğunu düşünüyoruz ve proje sonuçlarına göre ortaya çıkacak verilerin ilgili makamlarca değerlendirilerek bu trajedinin önüne geçileceğini tahmin etmekteyiz.

"YÜZDE 70'E YAKIN BAŞARI ELDE ETTİK"

Proje sonuçlarına göre şu anda yüzde 70'e yakın başarı elde ettik. Yani bunun anlamı şu; ağlara takıldığı takdirde yunuslara gönderilen sinyaller sayesinde ağlara takılmadan kaçabildikleri ve bu sayede hayatlarını kurtardıklarını ve balıkçı ağlarının parçalanmadığı için balıkçıların ekonomik kayıplarının ortadan kalktığı bir sistem geliştirmeye çalışıyoruz."

"KARADENİZ'DE İLK DEFA BU ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Bu cihaz Avrupa'da geliştirilmiş bir cihaz. Baltık denizinde kullanılmakta fakat her bölgedeki yunusların kendi aralarındaki iletişim frekansı farklı olduğundan ya da bunun tespit edildiğinden ötürü Karadeniz'e uyumlu hale getirilmesi çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Çünkü Karadeniz'de ilk defa bu çalışma gerçekleştiriliyor. Karadeniz'deki yunuslara uygun hale getirip başarı elde etmeye çalışıyoruz."

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*Ümit Aydın

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ANKA / Yerel