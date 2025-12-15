Haberler

Türk Kızılayı Cizre Şubesi iki ayrı alanda ödül kazandı

Türk Kızılayı Cizre Şubesi iki ayrı alanda ödül kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre İlçe Kızılay Şubesi, Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından düzenlenen 2024 Genel Kurulu'nda bağış toplama ve gönüllü kazanımı alanındaki olağanüstü başarılarıyla Türkiye'de ikinci ve üçüncü sırayı elde etti.

Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından Ankara'da düzenlenen 2024 Genel Kurulunda, yıl boyunca gösterdiği insanlık hizmeti ve yardım faaliyetlerindeki olağanüstü performans ile dikkat çeken Şırnak'ın Cizre İlçe Kızılay Şubesi, iki farklı kategoride Türkiye derecesi elde ederek çifte ödül aldı.

Cizre Kızılay Şube Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, Türk Kızılay Genel Kurulunda sahneye çıkarak, şubenin bağış toplama ve gönüllü kazanımı alanındaki üstün performansını tescilleyen iki önemli ödülü teslim aldı. Şube, yıl boyunca yürüttüğü başarılı bağış toplama kampanyaları sayesinde ihtiyaç sahiplerine sağladığı destekte Türkiye genelinde en başarılı ikinci şube oldu. Kızılay'ın insani yardım ağına kattığı yeni gönüllü sayısında gösterdiği dinamik çalışma ile de Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

Ödülleri alan Cizre Kızılay Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, elde edilen bu başarıların tüm Cizre halkının ve fedakar gönüllülerin ortak eseri olduğunu belirterek, Kızılayın merhamet elini daha çok insana ulaştırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
title