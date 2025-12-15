Türk Kızılayı Cizre Şubesi iki ayrı alanda ödül kazandı

Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından Ankara'da düzenlenen 2024 Genel Kurulunda, yıl boyunca gösterdiği insanlık hizmeti ve yardım faaliyetlerindeki olağanüstü performans ile dikkat çeken Şırnak'ın Cizre İlçe Kızılay Şubesi, iki farklı kategoride Türkiye derecesi elde ederek çifte ödül aldı.

Cizre Kızılay Şube Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, Türk Kızılay Genel Kurulunda sahneye çıkarak, şubenin bağış toplama ve gönüllü kazanımı alanındaki üstün performansını tescilleyen iki önemli ödülü teslim aldı. Şube, yıl boyunca yürüttüğü başarılı bağış toplama kampanyaları sayesinde ihtiyaç sahiplerine sağladığı destekte Türkiye genelinde en başarılı ikinci şube oldu. Kızılay'ın insani yardım ağına kattığı yeni gönüllü sayısında gösterdiği dinamik çalışma ile de Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

Ödülleri alan Cizre Kızılay Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, elde edilen bu başarıların tüm Cizre halkının ve fedakar gönüllülerin ortak eseri olduğunu belirterek, Kızılayın merhamet elini daha çok insana ulaştırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti. - ŞIRNAK