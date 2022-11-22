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Çin'de saç uzunluğu 2.7 metre olan kadın internette viral oldu

Yerel Haberler

- Çin'de saç uzunluğu 2.7 metre olan kadın internette viral oldu Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki bir etnik topluluk üyesi kadın, 2 metre 7 santimetre uzunluğundaki saçları ile görenleri hayrete düşürdü.

- Çin'de saç uzunluğu 2.7 metre olan kadın internette viral oldu

PEKİN - Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki bir etnik topluluk üyesi kadın, 2 metre 7 santimetre uzunluğundaki saçları ile görenleri hayrete düşürdü.

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Guilin kentindeki Yao etnik grubu üyesi kadınlar uzun ve sağlıklı görünen saçları ile dikkat çekiyor. Etnik grup üyesi bir kadın ise, 2 metre 7 santimetre uzunluğuna sahip saçları ile internette gündem oldu. Saç bakım sırlarını fermente pirinç suyu şampuanı olarak açıklayan etnik grup üyesi kadınların saç uzunluğu ortalaması ise 1 metre 40 santimetre olarak ifade edildi.

Çin'de yaşayan Xie Qiuping'e 5 metre 627 santimetre uzunluğuna sahip saçları ile 8 Mayıs 2004'te "Dünyadaki en uzun saçlara sahip kadın" unvanı verilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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