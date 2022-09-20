- Çimento ve dondurma tedavisiyle bel kırığından kurtuldu

83 yaşındaki kadın, halk arasında çimento ve dondurma tedavisiyle sağlığına kavuştu

DENİZLİ - Denizli'de düşme sonrası şiddetli bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve bel kırığı teşhisi konan 83 yaşındaki kadın, halk arasında çimento, dondurma tedavisi olarak bilinen Vertebroplasti ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Denizli'de yaşayan 83 yaşındaki Emine Atmaca, yürüdüğü esnada ayağının takılması sonucu yere düştü. Düşmesin etkisiyle şiddetli bel ağrısı yaşayan Atmaca, Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doktorların yaptığı muayeneler soncu Atmaca'nın belinin kırıldığı tespit edildi. Atmaca, halk arasında çimento ve dondurma tedavisi olarak bilinen vertebroplasti ameliyatı ile sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Denizli Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zeki Dağlıoğlu, vertebroplasti ameliyatının özellikle yaşlı, büyük cerrahi ameliyatları kaldıramayacak hastalarda oldukça başarılı ve riskleri daha düşük olduğunu vurguladı ve ameliyat ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Hastaya uygulama sırasında kesi yapılmaz. Kırık omurgaya tek taraflı yapılabilmekte olup, aynı omurgaya çift taraflı yapılması daha kuvvetli bir kemik güçlendirme yapar. Özellikle yaşla birlikte artan osteoporoz (kemik erimesi) nedeniyle kemiklerimiz travmalarda daha kolay kırılabilmektedir. Yine yaşla birlikte, açık ameliyatlar yoluyla vidalama tekniğinin riskleri de artmaktadır. Bu durumlarda çok uygun bir seçenek olan vertebroplasti (halk arasında bilinen isimleri ile çimento, dondurma tedavisi) kırığa bağlı ağrı, hareketsizlik, gece uykusuzluğu, depresyon, başkalarına muhtaç yaşama gibi şikayetlerin çözümünde oldukça faydalı ve etkili bir tedavi yöntemidir. Ameliyatı her hastaya önermiyoruz. Seçilmiş hastalarda oldukça faydalıdır; özellikle yaşlı, büyük cerrahi ameliyatları kaldıramayacak hastalarda oldukça başarılıdır, riskleri daha düşüktür. Kanama riski sıfıra yakındır. Bu açıdan özellikle bu hastamızda olduğu gibi, narkoz alması yüksek riskli hastalarda oldukça faydalı sonuçlar vermektedir"

Çimento ve dondurma tedavisiyle ayaklandı

Op. Dr. Zeki Dağlıoğlu, 83 yaşındaki bayan hasta Emine Atmaca'da bu ameliyatı başarıyla uyguladıklarını ve hastanın kısa zamanda sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Hastamız, düşme sonrası bel bölgesinde şiddetli ağrı şikayetiyle acil birimimize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde 3. bel kemiğinde kırık saptandı. Yaşı nedeniyle ön planda açık ameliyat düşünülmeyen hastamıza öncelikle korse tedavisi yapıldı. Ancak ağrı şikayetinde düzelme olmadı. Daha sonra yürüyemez hale gelen hastamız sedye ile polikliniğimize başvurdu. Yaşı nedeniyle hastamıza, açık ameliyat yerine halk arasında kapalı ameliyat, çimento ameliyatı, dondurma tedavisi denilen vertebroplasti ameliyatı yaptık. Aynı gün mobilize edilen hastamız sorunsuz toplam 3 gün süreyle hastanemizde yatırıldı ve şifa ile taburcu edildi. Vertebroplasti (çimento, dondurma) tedavisi hastanemizde başarıyla uygulanabilmektedir. Kesi olmadığı için iyileşme süresi daha kısadır. Hasta aynı gün yürüyüş yapıp, birkaç gün içinde taburcu olabilmektedir" diye konuştu.

"Ayağım takılarak düştüm ve belim kırıldı"

Ameliyat ile sağlığına kavuşan 83 yaşındaki Emine Atmaca da başarılı bir ameliyat geçirdiğini ve sağlığına kavuştuğunu belirtti. Atmaca, "Ayağım takılarak düştüm ve belim kırıldı. Doktorumuz ameliyat olacaksın dedi ve çok şükür başarılı geçti ameliyatım. Doktorumdan memnunum, Allah sonsuz razı olsun. Bütün hastalara Allah her zaman sağlık versin" dedi.