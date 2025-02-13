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Çıldır Muhtarları ve İl Genel Meclis Üyesi'nden AK Parti İl Başkanı'na Ziyaret

Çıldır Muhtarları ve İl Genel Meclis Üyesi'nden AK Parti İl Başkanı'na Ziyaret
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Çıldır İl Genel Meclis Üyesi A.Rıfat Vural ve Çıldırlı muhtarlar, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın'ı ziyaret ederek başarılar diledi. Ziyarette Çıldır ve köyleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu ve Hakan Aydın'a Çıldır Gölü manzaralı tablo hediye edildi.

Çıldır İl Genel Meclis Üyesi A. Rıfat Vural ve Çıldırlı muhtarlar AK Parti Ardahan İl Başkanlığına seçilen Hakan Aydın'ı ziyaret etti.

AK Parti İl Binasında gerçekleşen ziyarette İl Genel Meclis Üyesi ve muhtarlar hayırlı olsun ve başarılar temennisinde bulundular. İl Başkanı Hakan Aydın'a Çıldır ve Köyleri hakkında genel bilgilendirme yapan İl Genel Meclis Üyesi A.Rıfat Vural ziyaret sonrası muhtarlarla birlikte Başkana Çıldır Gölü manzaralı tablo hediye ettiler.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Ardahan AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, "İl Genel Meclis Üyemiz A.Rıfat Vural ve Çıldırlı Muhtarlarımıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah memleketimiz için eksik gördüğümüz işleri hep beraber elele verip çözüp tamamlayacağız. Çıldır bizim için önemli bir ilçemiz gerek turizm gerekse tarım ve hayvancılık anlamında. Gücümüz yettiği oranda ilçemize hizmet edeceğiz. Bu nazik ve güzel ziyaretten dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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