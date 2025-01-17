Üye Girişi
Haberler
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salim Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı

NATO'dan Putin'e gözdağı! Bunu ilk kez yaptılar

Çıldır'da Eğitimle Veda Etme Etkinlikleri Düzenlendi

Çıldır'da Eğitimle Veda Etme Etkinlikleri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Dönem Sonu Faaliyet Haftası' çerçevesinde, Çıldır ilçesindeki okullarda öğretici ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, yapılan etkinlikleri yerinde inceleyerek öğrencilerin öğretim yılına keyifli bir veda etmelerini sağladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" planlamaları çerçevesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi biterken öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta ile okula veda etmesi amacıyla Çıldır İlçesinde ki okullarda çeşitli etkinlikler yapıldı. Tüm okulları bizzat ziyaret ederek öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, Bakanlığın "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" kapsamında okullarda yapılan etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Yıldız yapmış olduğu bilgilendirmede, "Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesinde; "İyiliği Paylaş" Saati, Dilimizin Zenginlikleri; "Kelime Oyunları" etkinlikleri, Çıldır Anaokulunda Enerji tasarrufu haftası kapsamında 3 gün boyunca Kelebekler sınıfında yapılan etkinliklerle enerji tasarrufu konusunun icsellestirilerek öğrenilmesi, İlk gün Dünyanın Ateşi Var kitabı Dilimizin Zenginlikleri projesine uygun olarak okunmuş, Dünyamı Seviyorum sanat etkinliği yapılmış ve aileler için sıfır atık bilgilendirme broşürü gönderilmiştir. İkinci gün yuvarlama tekniği kullanılarak geri dönüşüm işareti yesil kagitlarla kaplanmış ve enerji tasarrufu oyunu hep birlikte tasarlanarak ve eğlenerek oynandı. Son gün ise çöp ayrıştırması konusuna değinilerek geri dönüşümün önemi üzerinde durulmuş ve çöpler kategorize edildi.

Aşıkşenlik İlkokulu öğrencileri Dönem sonu etkinlikleri kapsamında şehir bulmaca etkinliği, kütüphanelerinde kitap okuma saati, animasyon film izleme saati ve "Bir Fikrim Var" saatinde çeşitli konular hakkında tartışma ve bilgi alışverişinde bulundular.

Gölbelen İlkokulu öğrencileri dönem sonu faaliyetleri kapsamında "Bir Fikrim Var Saati" konulu sosyal sorumluluk saatine yönelik Küresel Isınma sunumları, "Belgesel ve Animasyon Gösterimi" konulu İlkokul düzeyine uygun belgeseller, Animasyon gösterimine yönelik "Bir Ulusun Kurtarıcısı Atatürk" animasyonu izlendi. "İyiliği Paylaş Saati" konusuyla ilgili günlük yaşamda yaptıkları iyilikler üzerinde konuşmalar yapıldı.

"Dilimizin Zenginlikleri" Kelime oyunları oynandı. Yapılan etkinlikler sonucu ortaya çıkan etkinliklerden sergi yapıldı ve öğrencilerimizin dönem boyunca çeşitli dersler, projeler ve kulüp faaliyetleri sonucu ortaya koyduğu ürünlerin sergisi gerçekleştirildi" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi
img

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler
img

Ayrılığı sosyal medyadan duyurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi

Art arda gelen ölüm haberleri sonrası yeni tedbir kararı kalındı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler
Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı

Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

Teğmenlerin hepsi savunmalarına aynı cümleyle başlamış
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.