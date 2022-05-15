Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali Sona Erdi. Makedon Bakan, Yeni Vatandaşlık Haklarını Anlattı - Haberler

Çiğli Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali sona erdi. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, festivalin ikinci gününde Çiğlili vatandaşlar ile buluştu. Makedonya'da değişen vatandaşlık hakları konusunda bilgi veren Spasovski, geçen yıl, suç örgütü lideri Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu bazı isimlere sahte pasaport düzenleyen çeteye yönelik operasyona imza atmıştı.

Devlet yetkilileri, belediye başkanları, iş insanları ve sanatçılardan oluşan Makedonya heyeti, günün ilk saatlerinde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Heyet, daha sonra festivale katılmak için kente gelen Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski ile beraber İzmir'de faaliyet gösteren Makedon dernek başkanlarının ve temsilcilerinin katıldığı bir programda Makedonya'da değişen vatandaşlık hakları hakkındaki bilgilendirme toplantısında buluştu.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, panelin ardından Kuzey Makedonya Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Müsteşarı Aneta Trpevska, Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, Çaşka Belediye Başkanı Goran Stojanovski, Mavrovo-Rostuşe Belediye Başkanı Medat Kurtovski ve Stumıca Belediye Başkanı Kostadın Kostadınov ile birlikte festivali takip etti.

Festivalin ikinci gününde ilk olarak Engelliler Haftası nedeniyle Çiğli Kent Konseyi Engelli Meclisi Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Gece, halk oyunları ve dans gösterileri ile Kuzey Makedonyalı sanatçılar Blagoja Grujovski, Andrijana Alacki, Elena Veleska, Stefçe Stojkovski ve Makedonya Köprülü Şarkı Ekibi'nin birbirinden güzel şarkılarıyla tamamlandı.

SPASOVSKİ: YAŞASIN MAKEDONYA, YAŞASIN TÜRKİYE

Makedonya ve Türkiye'nin kardeşliğinden duyduğu mutluluğu dile getiren Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, "Öncelikle iki gündür bizleri yalnız bırakmadıkları için Çiğlili vatandaşlara teşekkür ediyorum. Devlet yetkililerimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızın yer aldığı büyük bir heyetle Çiğli'de bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizlere Makedonya'dan çok sıcak selamlar getirdim. Makedonya geleneğini buraya kadar getiren ve yaşatan Makedonya göçmeni kardeşlerimize özel olarak teşekkür ediyorum. Bu güzel festivalin düzenlenmesi için büyük bir çaba harcayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Çaşka Belediye Başkanı Goran Stojanovski'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Yaşasın Makedonya Cumhuriyeti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" dedi.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: MUTLULUK DUYUYORUZ

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski'yi Çiğli'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 31 yıl önce kuruldu ve ilk tanıyan devletlerden bir tanesi Türkiye oldu. Makedonya ve Türkiye arasındaki kardeşlikten dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu ilişkilerin gelişmesi için üzerimize düşen sorumluluklar doğrultusunda çaba harcıyoruz. Kardeş belediyemiz Çaşka Belediyesi ile bu doğrultuda çok güzel bir festival düzenledik. Makedonyalı misafirlerimizi kentimizde ağırladık. Umarım bu festival uzun yıllar boyunca büyüyerek devam eder" diye konuştu.

Başkan Utku Gümrükçü, Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski'ye Nedim Atila'nın Çiğli'nin tarihini anlatan 'Tarihten Günümüze Çiğli' kitabının ilk baskısını hediye etti. Festival, Başkan Gümrükçü'nün Makedonya heyeti ve siyasi parti temsilcileri ile bir araya geldiği gala yemeğiyle sona erdi.

"SEDAT PEKER" İSMİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, geçen yıl, suç örgütü lideri Sedat Peker'e sahte pasaport verilmesi iddiaları nedeniyle gündeme gelmişti.

Kuzey Makedonya'da geçen yıl nisan ayında, aralarında suç örgütü lideri Sedat Peker'in de bulunduğu çok sayıda suçlu için sahte pasaport düzenlediği belirtilen bir çeteye operasyon yapılmıştı. Operasyonun ardından Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı'nda görevli 9 polis tutuklanmıştı.

Operasyonla ilgili bilgi veren Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, zanlıların iki yıllık takibin ardından yakalandığını duyurmuştu. Bakanlığın pasaport bölümünde çalışan zanlıların görevlerini suiistimal ederek sahte pasaport düzenlediğini açıklayan Bakan Spasovski, "Vize ve seyahat belgesi mevzuatına aykırı eylemde bulunarak suç işlediler. Bu suç şebekesiyle, sahte pasaport için başvuranlar arasında arabuluculuk görevi yapan ancak resmi bir görevi olmayan bir kişi de tespit edildi" demişti.

Çökertilen çetenin, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve haklarında uluslararası tutuklama kararı çıkarılanların da olduğu 215 kişiye sahte pasaport ve kimlik düzenlediği, bu kişiler arasında suç örgütü lideri Sedat Peker'in de olduğu iddiaları kamuoyuna yansımıştı.

PEKER'E 'DJADİN ADEMOVSKİ' ADINA KİMLİK

Çetenin Sedat Peker'e Kuzey Makedonya'da ikamet edebilmesi için 'Djadin Ademovski' adıyla sahte kimlik düzenlediği öne sürülmüştü.

Ancak Peker, Kuzey Makedonya'da "kısa süreli kalış amacına aykırı davranması" ve "ikametgahını kötüye kullanması" gibi nedenlerle sınır dışı edilmişti. Peker'in daha sonra Kosova'ya sığındığı iddia edilmişti.