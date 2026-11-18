Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Muğla İl Başkanı Halil Karahan ve Menteşe İlçe Başkanı Yücel Avcı, partinin önceki ilçe yönetimi döneminde toplanan 313 bin 990 liralık bağışın "kasada olmadığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Karahan ve Avcı, bağışların parti hesaplarına yatırılmadığı iddiasıyla Muğla Adliyesi'ne giderek suç duyurusu dilekçesi verdi.

Karahan, adliye önünde yaptığı açıklamada, paranın akıbetine ilişkin partisinin önceki Menteşe İlçe Başkanlığı yöneticileriyle diyaloğa açık davrandıklarını anlattı ve şunları söyledi:

"Maalesef arkadaşlarımız bu 313 bin 990 lirayla ilgili bir belge sunamadılar. Sonuçta bu kamusal bir sorumluluk. CHP'ye ait para, kaynağı belirsiz bir şekilde harcanmış görünüyor. Biz de tespitlerimizle beraber savcıya suç duyurusunda bulunduk. Savcılığımız inceleyecek. Konu artık yargıda. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Bu anlamda da vicdanımız rahat. Bu görev kamusal bir görevdir. Yapmamış olduğumuz takdirde biz de suça ortak oluyoruz. Ortadaki bir usulsüzlüğe, ortadaki bir hukuksuzluğa ortak olmuş olacaktık. Biz de bunu kabul etmiyoruz. Artık konu hukukta."

"DİĞER İLÇELERDE DE DENETİMLER SÜRÜYOR"

Diğer ilçelerde de benzer olay ile karşılaştıklarını belirten Karahan, "Orada arkadaşlar uzlaştılar, konuştular. İsim vermeyelim. Bir ilçe konuştu, anlaştı, uzlaştı. Üzerinde kalan miktarı ilçemize teslim etti. Diğer ilçelerde de denetleme devam ediyor. Umarım sonuçlar iyi çıkar denetlemelerden" dedi.

CHP Muğla İl Başkanı Karahan, 5 Kasım'da yaptığı basın açıklamasında, önceki CHP Menteşe ilçe yönetiminin istifa ederek YENİ Parti'ye geçmesinin ardından mali hesapların incelenmesi için bağımsız denetçiye başvurduklarını, denetçinin 313 bin 990 lira tutarındaki bağış gelirinin gelir-gider defterine işlenmediğini belirlediğini bildirmişti.

Kaynak: ANKA