CHP Manisa İl Başkanlığı'ndaki kavganın ardından açıklama: Olay kişisel tartışmadan ibaret

(MANİSA) - Manisa'da CHP İl Başkanlığı binasında iki kişi arasında çıkan kavga nedeniyle bir kişi hafif yaralandı. Olayın ardından CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun, yaşananların siyasi nitelik taşımayan münferit kişisel bir tartışma olduğunu, partinin kurumsal yapısıyla ilgisi bulunmadığını açıkladı.

Manisa'da CHP İl Başkanlığı binasında iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, CHP Manisa İl Başkanlığı binasında henüz belirlenemeyen nedenle iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun yazılı açıklama yaptı.

Uzun, il başkanlığında yaşanan ve kamuoyuna da yansıyan olayın tamamen münferit ve siyasi nitelik taşımayan kişisel bir tartışmadan ibaret olduğunu belirtti. Uzun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığımızda iki kişi arasında yaşanan ve kamuoyuna da yansıyan olay, tamamen münferit ve siyasi nitelik taşımayan kişisel bir tartışmadan ibarettir. Yaşanan olayda herhangi bir partilimizin sağlık durumuna ilişkin olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Konunun partimizin kurumsal yapısı ve yürüttüğü çalışmalarla hiçbir ilgisi yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığı olarak, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA