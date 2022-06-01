CHP'li Ünsal: "2021 Yılında 1405 Tıp Doktorumuz Yurt Dışına Göç Etti" - Haberler

ENES CAN ÖZMEN

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Niğde'de; "2021 yılında göç eden tıp doktoru sayımız bin 405 oldu. Önümüzdeki süreçte kalp damar cerrahı bulamayacağız. Beyin cerrahı bulamayacağız, çocuk cerrahı bulamayacağız" açıklamasını yaptı.

Niğde İl Başkanlığında basın açıklaması yaptı. Ünsal, "2021 yılında göç eden tıp doktoru sayımız bin 405 oldu. Düşünebiliyor musunuz? Doktorlar nöbetlere otobüsle gidiyor artık, kredi bile alamıyorlar maaşlarıyla. Bu anlamda 'giderlerse gitsinler' diyen bu ülkede bir de cumhurbaşkanı var. Gerçekten artık aklımız almıyor Cumhurbaşkanının yanlışlığına, bu cehaletine artık" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, CHP Niğde İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Ünsal şunları söyledi:

"Tabi göç gençlerimiz de her anlamda var. Mühendislerimiz de avukatlarımız da ziraat mühendisleri dahil her alanda var. Ama tıp doktorlarının özellikle 2021 yılında göç eden tıp doktoru sayımız bin 405 oldu. Düşünebiliyor musunuz?

Bu ülkenin en iyi yetişmiş elemanları sağlığımızı emanet edeceğimiz doktorlarımız hızla ülkeyi terk ediyor niye bunun nedenleri var. Doktora şiddet var, malpraktis yasası var, ekonomik sorunlarının çözülmemesi var, doktorlara liyakatin verilmemesi var. Düşünün en üst düzeyde puan alarak üniversitelere girmiş doktor okulu bitirdikten sonra niteliksiz bir elemanın aldığı maaş kadar maaş alıyor. Düşünebiliyor musunuz doktorlar nöbetlere otobüsle gidiyor artık, kredi bile alamıyorlar maaşlarıyla. Bu anlamda 'giderlerse gitsinler' diyen bu ülkede bir de cumhurbaşkanı var. Gerçekten artık aklımız almıyor Cumhurbaşkanının yanlışlığına, bu cehaletine artık.

"ARTIK DEĞER VERİLMEDİĞİ İÇİN ÜLKEYİ TERK EDİYOR"

Bu ülkenin doktorları artık değer verilmediği için kendilerine ülkeyi terk ediyorlar. İhtisas sınavları yapıldı, KPSS sınavları gibi doktorlarda da TUS sınavı yapılıyor. Bu sınavlarda eskiden 78 ile 80 puan alanlar en iyi doktorluk branşlarına yerleşirdi. Bugüne gelindiğinde çocuk cerrahisi tercih bile edilemedi, çocuk cerrahisini tercih eden doktor yok. Kalp damar cerrahisi boş, beyin cerrahisi boş. Türkiye Cumhuriyeti'nde hasta kabul edilmiyor artık. Bu siyasi iktidar hastaları müşteri görüyor. Onun için şehir hastaneleri batağını bu ülkede yaşattılar yandaşları ile bu ülkeyi soyuyorlar.

Bu anlamda önümüzdeki süreçte kalp damar cerrahı bulamayacağız. Beyin cerrahı bulamayacağız, çocuk cerrahı bulamayacağız. Millet ne yapıyor plastik cerrah, dermatoloji gibi para getiren branşlara çocuklar yöneliyor.

Niye? Bu ülkede çıplak maaşı 6 bin 500 lira olan bordolu doktorlarımız var. Nöbet paraları hariç, nöbet de tutuyorlar… 300-400 saat nöbet tutuyorlar. Ama 130 saatin üstündeki ücretini veremiyorlar. Nöbetle birlikte para alan doktorların maaşı 7- 8 bin lirayı bulmuyor. Ülke bu hale gelmiş."

ANKA / Yerel